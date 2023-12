«Un’altra auto cannibalizzata a Porta Borghetto: ritrovata al mattino senza fari anteriori»

«Un’altra auto “cannibalizzata” a porta Borghetto». Un fenomeno purtroppo già noto e in altre occasioni segnalato alla redazione. Torna a parlarne un residente della zona, dopo l’amara scoperta fatta in queste ore. Dopo aver parcheggiato la propria vettura nei pressi di via Maculani, al mattino l’ha ritrovata sprovvista di alcuni pezzi (nella foto).

Nel corso della notte il veicolo è stato preso di mira da ignoti – probabilmente in cerca di pezzi di ricambio - che l’hanno depredata dei fari anteriori.