Annega nel Po per salvare il suo cane finito in acqua

Un uomo di 42 anni è morto annegato dopo essersi gettato nel Po per salvare il suo cane caduto in acqua.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 9 agosto poco dopo le 17, sotto il ponte ferroviario di via Bixio, quando l'uomo si è gettato nell'acqua per salvare il suo cane che pare stesse rischiando di essere trascinato via dalla corrente del fiume. Purtroppo però è finito anche lui sott'acqua, ed è stato salvato in extremis da altre persone che si sono buttate per tirarlo fuori insieme all'animale, che si è salvato. Mentre veniva adagiato privo di conoscenza a riva, all'altezza della Canottieri Nino Bixio, sul posto è arrivata l'automedica del 118. I sanitari hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. Insieme a loro anche i volontari della Cri e le squadre dei vigili del fuoco.

Dopo un lungo massaggio cardiaco, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ma qui purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto, per le indagini, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Piacenza e le volanti della questura.

