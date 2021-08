Brandisce un machete in piazza Cavalli, fermato e disarmato dalle Volanti

Attimi di panico in piazza Cavalli verso le 20 del 13 agosto. I poliziotti hanno bloccato un uomo di colore armato in machete

Attimi di panico in piazza Cavalli verso le 20 del 13 agosto. «C'è un uomo di colore che si sta dirigendo in piazza Cavalli armato di machete, correte». Questo il tenore delle tante telefonate che cittadini attoniti hanno fatto alla centrale operativa del 113. I poliziotti si sono precipitati sul posto con tre volanti in meno di un minuto e grazie anche all'esperienza di un capo pattuglia, l'hanno circondato, bloccato e disarmato del machete in pochissimi secondi all'angolo con via Cavour e prima che potesse usare l'arma contro sé o contro i cittadini e che la situazione potesse degenerare irreversibilmente. Il tutto sotto lo sguardo spaventato di tanti piacentini. E' stato portato in questura e ora la sua posizione e le motivazioni del gesto sono al vaglio.