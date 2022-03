Si incendia la pentola in cucina, 50enne ustionato all'ospedale

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti nella serata del 9 marzo a Vigolzone, in località Castelvecchio, per soccorrere un uomo rimasto seriamente ustionato a causa di un incidente domestico. Dai primi accertamenti pare che sia stato investito da una fiammata per una pentola che si sarebbe incendiata all'improvviso in cucina mentre stava preparando la cena. Il ferito, un 50enne, ha riportato alcune ustioni al capo ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza da un'ambulanza della Pubblica assistenza della Valnure giunta da Pontedellolio. I vigili del fuoco di Piacenza si sono occupati della messa in sicurezza della cucina. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Piacenza.