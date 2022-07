«Uscite di casa, c’è una fuga di gas», derubata coppia di ultraottantenni

«Uscite, c’è una fuga di gas»: questa la scusa con cui un falso tecnico si è presentato nell’abitazione di marito e moglie ultraottantenni. L’odiosa truffa è andata in scena nella mattinata di venerdì 15 luglio a Caorso. Il sedicente addetto ai lavori ha raggiunto la porta della residenza della coppia, avvertendola del presunto pericolo che stava correndo e chiedendo loro di lasciarla immediatamente. I due anziani, allarmati, avrebbero anche avvertito un forte odore, simile a quello del gas, e accusato fastidio alla gola, iniziando a tossire.

Il truffatore li avrebbe poi ulteriormente distratti chiedendo loro di portare all’esterno alcuni oggetti per metterli al sicuro, forse per consentire a un complice di rovistare nel frattempo all’interno delle stanze. Solo dopo che l’uomo si è allontanato, le vittime hanno capito di essere state raggirate. Nel bottino sarebbero finiti poche centinaia di euro in contanti e alcuni monili in oro, compresa la collanina che l’anziana portava al collo. Del fatto sono stati informati i carabinieri. Proprio a prevenzione di questi episodi, la Prefettura promuove un ciclo d'incontri informativi sul territorio locale - a partire dal 24 luglio - contro un reato che «spesso aggiunge, al danno materiale, un forte disagio psicologico per le vittime».