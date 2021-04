Vaccinato il 27% dei piacentini con più di 16 anni

Prosegue la campagna vaccinale nel Piacentino, che da ieri 26 aprile ha aperto anche alla fascia d’età 65-69enni. Quasi concluse le vaccinazioni agli ultra ottantenni (già vaccinato l’81%), rimangono in 1500 a domicilio ancora da fare. E mancano all’appello 3588 over 80 che non si sono voluti ancora prenotare. In fase avanzata la campagna vaccinale dei fragili e degli ultrasettantenni. L’Ausl fa sapere che le forniture di maggio di vaccini saranno più consistenti: 30% più di dosi rispetto ad aprile. Al 26 aprile è vaccinato il 24% dei piacentini, il 27% se si considera soltanto la popolazione over 16 anni.

GLI AMBULATORI DI PROSSIMITÀ PROGRAMMATI PER I PROSSIMI GIORNI SONO:

Prime dosi:

• Castell’Arquato, venerdì 30 Aprile

• Gropparello, sabato 1°Maggio

Seconde dosi:

• Corte Brugnatella, mercoledì 28 Aprile (con squadre mobili militari

per le frazioni)

• Travo, giovedì 6 Maggio

• Alseno, venerdì 7 Maggio

Sono in programmazione ulteriori appuntamenti.