Vaccini per gli over 50, aperte le prenotazioni dal 10 maggio

Lo ha disposto la struttura del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Diverse regioni si stanno già muovendo in tal senso

Da lunedì 10 maggio saranno aperte in tutta Italia le prenotazione per le vaccinazioni da parte degli over 50. È l’annuncio della struttura del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Una apertura "che avrà carattere di gradualità", suffragata "dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021", fanno sapere dalla struttura. Le prenotazione per i cittadini con più di 50 anni verranno recepite, "ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbidità), seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili".

Le regioni che si stanno già muovendo per vaccinare gli over 50

Diverse regioni si stanno già muovendo in questo senso. Nel Lazio già da alcuni giorni sono possibili le prenotazioni dai 56 anni in su e dalla mezzanotte di sabato 8 maggio partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 55-54 anni (cioè i nati nel 1966 e nel 1967), come è stato annunciato oggi. L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenuto nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai Uno, ha detto: "Vaccineremo i trentenni entro luglio e l’80% della popolazione target sarà completate entro agosto".

In Sicilia via alle prenotazioni per la fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971), secondo l’ordinanza firmata ier pomeriggio dal presidente della Regione Nello Musumeci: lo stesso provvedimento dispone per gli ultracinquantenni, senza patologie, l’utilizzo del vaccino di AstraZeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio. Dal prossimo venerdì, inoltre, nei centri vaccinali in Sicilia torna l'Open day: gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi anche senza prenotazione con una corsia preferenziale. Sempre dal 7 maggio, inoltre, prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da lunedì 10 si proseguirà negli altri Comuni.

La Lombardia ha annunciato questa mattina l'apertura da lunedì 10 maggio delle prenotazioni dei vaccini covid per la fascia di cittadini 50-59 anni. L'avvio delle prenotazioni pr quella che è la fascia più popolosa di popolazione rispetto a quelle precedenti partirà dunque lunedì prossimo e coinvolgerà circa 1,59 milioni di cittadini lombardi. I piani della Lombardia, nelle prospettive più ottimistiche, prevedevano di iniziare a somministrare il vaccino a questa fascia a partire dal 19 maggio per concludere il 7 giugno. Gli under 49 da vaccinare, invece, saranno 4 milioni.

Anche il Veneto è pronto ad aprire nei prossimi giorni la vaccinazione per la fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni, come ha annunciato l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Ora è in corso la fase che riguarda la fascia 60-69, il 30% dei quali ha ricevuto almeno una dose. "Faccio appello alla categoria 60-69 perché si prenotino, i posti ci sono, anche a breve termine" ha detto il presidente della Regione Luca Zaia. Nel caso non ci fossero prenotazioni a sufficienza, si creerebbero degli spazi che non possono essere lasciati vuoti. A quel punto "la vaccinazione dei 50enni sarà anticipata. È verosimile che si possa iniziare intorno al 15-20 maggio - ha concluso Zaia - ma occorre vedere l'andamento delle prenotazioni".