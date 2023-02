Valtrebbia e corruzione, a breve la chiusura delle indagini

E’ passato un anno esatto dall’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare che ha scosso Piacenza e in particolare l’Alta Valtrebbia e che ha portato all’arresto di sindaci, politici, imprenditori e dirigenti pubblici accusati a vario titolo di corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico con l'aggravante, per alcuni degli indagati, dell'associazione a delinquere, fino ad arrivare al voto di scambio. Gli arresti furono undici per 34 persone coinvolte in totale ed è ora atteso a stretto giro l’avviso di chiusura indagini (iniziate nel 2018) che dopo l’esecuzione delle misure sono proseguite con il sequestro di decine di faldoni di documenti passati al setaccio dai carabinieri nel nucleo investigativo coordinati dai magistrati titolari delle indagini, Matteo Centini ed Emilio Pisante.

L'indagine era iniziata quasi per caso, partendo dagli accertamenti dei carabinieri sull'incendio di un escavatore in un cantiere in provincia. Gli inquirenti avevano iniziato ad imbattersi nel lavoro dell’imprenditore Nunzio Susino e di un suo collaboratore scoprendo che - dissero - «aveva aderenze con alcuni sindaci e politici di livello più elevato in tutta provincia di Piacenza, con rapporti corruttivi solidi e sistematici con alcuni di loro. Non solo, ma anche li aiutava nelle elezioni, e l'iniziativa, la richiesta di aiuto, veniva proprio dal politico che chiedeva aiuto offrendo poi in cambio appalti, cercando di condizionare poi tutti questi piccoli comuni». Notificata la chiusura indagini, gli indagati avranno venti giorni per presentare memorie, documenti etc, poi i pm potrebbero procedere con le richieste di rinvio a giudizio.

Gli indagati sono Nunzio Susino, Massimo Castelli (ex sindaco di Cerignale), Mauro Guarnieri (ex sindaco di Marsaglia), Roberto Pasquali (attuale sindaco di Bobbio), Maurizio Ridella, Filippo Gilardini, Carlobruno Labati, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ferriere, il geometra Roberto Raffo, il geometra Matteo Guerci, collaboratore dell'Unione dei Comuni della Val Trebbia e Luretta, Claudio Tirelli responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bobbio, e Stefano Pozzoli, direttore del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici della Provincia di Piacenza, l’ex vicesindaco di Zerba Claudia Borrè, il parlamentare di Fratelli d’Italia Tommaso Foti e Erika Opizzi (all’epoca assessore all’Urbanistica). Due di questi, in accordo con la procura, potrebbero patteggiare la pena. In primavera si terranno le elezioni comunali a Marsaglia e Cerignale attualmente guidati da un commissario prefettizio.