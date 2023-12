Vannacci, cinque denunciati per gli episodi fuori dal President

Dopo gli scontri all'esterno del Teatro President avvenuti durante la serata del 20 dicembre sono cinque i denunciati dalla questura di Piacenza. Mentre il generale Roberto Vannacci all'interno del teatro di via Manfredi stava firmando le copie del suo libro, all'esterno, nel parcheggio della chiesa della Santissima Trinità, sono avvenute alcune aggressioni ai danni dei manifestanti. Tra i cinque denunciati, ha fatto sapere il questore Ivo Morelli, due lo sono per lesioni aggravate. Uno di questi due è l'autore dell'aggressione a cinghiate che ha colpito un manifestante in particolare, visibilmente ferito.