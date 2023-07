«Vanno giudicati dalla corte D'Assise»: dopo nove condanne il processo è da rifare da zero

Il processo non si doveva celebrare davanti ad un collegio di tre giudici bensì in Corte d’Assise. Per questo, la Corte d’Appello di Bologna nel 2021 ha annullato la sentenza di primo grado del 2019 e rispedito gli atti a Piacenza dove il 14 luglio 2023 è ricominciato da zero il processo. In primo grado ci furono nove condanne (dai 4 ai 6 anni di reclusione) e sei assoluzioni. Ora, chi fu assolto rimane tale perché la sentenza è passata in giudicato, mentre per gli altri il processo è da rifare.

La Corte d’Appello di Bologna accolse l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa di alcuni imputati (gli avvocati Mauro Pontini, Vittorio Antonini e Gloria Zanardi e Salvatore De Bonis) ai quali si era associata anche la procura generale bolognese, e nel 2021 annullò la sentenza piacentina perché la legge prevede l’Assise per giudicare il reato di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Andando a ritroso fu il gup del capoluogo emiliano a rinviare a giudizio gli imputati davanti al tribunale di Piacenza in formazione collegiale. La Corte d’Assise attuale, composta da due magistrati togati – Stefano Brusati e Anna Freschi – e sei giudici popolari, dovrà esprimersi però anche sulla seconda eccezione delle difese, ossia quella di competenza territoriale rispetto ai luoghi dove sono stati commessi i reati. Per gli avvocati infatti il processo dovrebbe svolgersi a Busto Arsizio e non a Piacenza. In caso positivo si aprirà il dibattimento, in caso contrario gli atti saranno spediti in Lombardia.

I fatti risalgono al 2010 (gli arresti al 2014) e gli imputati (italiani e pachistani) erano accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina dal Pakistan. Le indagini erano state coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Bologna che ha delegato le indagini alla squadra mobile di Piacenza. Secondo l’inchiesta della Dda, il gruppo avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia di alcuni pakistani, da impiegare in agricoltura, in Basilicata. Una tesi sempre respinta da tutti i difensori degli imputati, come l’ipotesi dell’associazione per delinquere, i quali ritenevano improbabile anche il giro di affari, stimato dai magistrati in 800 milioni di euro. Secondo le indagini della polizia, alcuni imprenditori della Basilicata venivano contattati per far la richiesta di manodopera da assumere. Dopo aver ricevuto un compenso, gli agricoltori avrebbero fatto la richiesta. A quel punto, secondo le accuse, veniva fatto avere il visto di ingresso ai pakistani, dietro il pagamento di 15mila euro. Arrivati in Italia, però, gli immigrati facevano perdere le loro tracce. Per la polizia, nessuno di loro sarebbe stato assunto in provincia di Potenza, da dove sarebbero arrivate le richieste di lavoro, mentre i vertici del sodalizio sarebbero stati a Piacenza.

«C’è una mancanza di conoscenza - affermò Antonini all'epoca della sentenza di primo grado - delle normative sull’immigrazione. Sono sì stati accertati nulla osta al lavoro, ma questi non costituiscono titolo né per l’ingresso in Italia né per il soggiorno». Secondo la difesa, «il pericolo di un ingresso c’è solo con il visto non associato a un nulla osta. Il Consolato italiano in Pakistan deve convocare l’immigrato, chiedergli se sa dove deve andare, che lavoro farà, chi lo assumerà.Queste verifiche non sono mai state fatte. Inoltre, al mio assistito non è mai stato trovato un euro sui suoi conti - la Dda parla di un business di 800 milioni di euro, una cifra esagerata - né è emerso nulla dai sequestri».