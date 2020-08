Versa un acconto per una piscina ma è una truffa, due denunciati

Ha versato un acconto per una piscina ma l'annuncio on line era una truffa. Vittima del raggiro un 25enne piacentino dell'Alta Val Tidone che navigando in internet aveva trovato in vendita una piscina fuori terra finendo nel tranello di due campani. Il giovane li aveva contattati e aveva versato tramite bonifico un acconto di 200 euro pensando di ricevere la piscina tramite corriere e invece i due sono scomparsi, dopo qualhce giorno di silenzio ha capito di essere stato truffato e ha raccontato tutto ai carabinieri di Bobbio. I militari in pochi giorni li hanno rintracciati e denunciati.

