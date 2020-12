Vigili del fuoco, una corona d'alloro per ricordare i propri caduti

Alla sede del comando provinciale di Vigili del Fuoco di Piacenza, si è svolto un momento commemorativo in onore della patrona Santa Barbara. Il comandante Danilo Pilotti, i funzionari tecnici e il personale in servizio, hanno reso gli onori ai caduti con la deposizione di una corona di alloro alla lapide posta all'interno del cortile della caserma. La breve cerimonia è stata celebrata da Don Serafino Coppellotti, parroco del Duomo di Piacenza da anni è vicino ai vigili del fuoco, essendo stato loro parroco quando la sede del comando era in via Dante. Pilotti unitamente a tutto il personale, desidera ringraziare gli organi di stampa e tutta la cittadinanza per le manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute durante questa giornata.