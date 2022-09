«Precipita un ultraleggero in Valtrebbia»: maxi esercitazione di soccorso a Rivergaro

Per tutta la giornata del 17 settembre a Rivergaro si è svolta una maxi esercitazione di soccorso che ha visto la partecipazione di centinaia di unità. L'attività è stata realizzata per testare l'interoperabilità tra gli enti preposti alla ricerca di persone scomparse e volta al perfezionamento di procedure operative interne di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) in uso al personale operativo dei Vigili del Fuoco.

Organizzata dai vigili del fuoco e coordinata dalla prefettura aveva lo scopo - attraverso la simulazione della scomparsa di un ultraleggero con due persone a bordo precipitato tra Rivergaro e il Bagnolo - di testare la macchina dei soccorsi nonché di addestrare le persone coinvolte nel piano provinciale di ricerca dispersi all'uso di gp e altri dispositivi.

Hanno partecipato il coordinamento Provinciale della Protezione Civile con circa 90 volontari in appoggio ai vigili del Fuoco di Piacenza sul posto con 21 persone e svariati mezzi. La protezione civile ha schierato unità cinofile e una squadra di operatori con droni, nonché mezzi, attrezzature e una cucina da campo.

La prova di addestramento del 17 settembre ha fatto seguito agli incontri formativi sull’utilizzo del GPS e sulla corretta applicazione delle procedure vigenti provinciali di ricerca e soccorso di persone disperse effettuati presso la sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco rivolti personale volontario di Protezione Civile.