Vittime della strada: in Italia 24 nell’ultimo fine settimana, 3 in Emilia-Romagna

Incidenti mortali, in Italia dal 19 al 21 maggio scorso 24 vittime. A fornire i dati l’Osservatorio Asaps, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Nelle 72 ore del terzo fine settimana di maggio, sono stati 16 gli automobilisti deceduti, 3 i motociclisti, 1 pedone, 2 conducenti di monopattino e 2 conducenti di furgone.

Un sinistro mortale è avvenuto in autostrada, 14 gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 9 incidenti fatali. Nell’elenco anche un incidente plurimortale, in cui hanno perso la vita 2 persone.

Delle 24 vittime 9 avevano meno di 35 anni; la più anziana è un uomo di 76 anni, la più giovane un ragazzo di 18. Guardando ai dati regionali, sono state 7 le vittime in Lombardia, 4 in Veneto, 3 in Lazio, 2 in Umbria, Campania, Sicilia, 3 in Emilia Romagna e 1 in Puglia e in Sardegna.