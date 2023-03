A Barchi di Ottone prenderà forma la “Latteria Artigianale dei Principi”

Viene dall’Alta Valtrebbia, da Ottone, in provincia di Piacenza, la ventiduenne Elisa Pisotti, vincitrice del secondo premio di startup assegnato nell’ambito dell’edizione 2022 del Campus ReStartApp, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con il Comune di Avellino. A Barchi di Ottone, a 900 metri, la “Latteria Artigianale dei Principi” di Elisa Pisotti punterà sull’agricoltura biologica e sulla produzione e valorizzazione di un formaggio storico locale, la Mulan-na, di cui oggi la famiglia Pisotti è l’ultima produttrice.

L’impresa nasce con la finalità di portare avanti questa tradizione, applicando processi innovativi e sostenibili. Tra gli obiettivi prioritari: ottenere un riconoscimento Slow food per la Mulan-na e istituire un brand riconosciuto e distinto a livello nazionale ed estero. “Think global, act local” è la filosofia strategica cardine del progetto.

Dopo 10 settimane di formazione intensiva e un periodo post campus per mettere a punto il proprio business plan, Elisa Pisotti ha ricevuto un contributo a fondo perduto del valore di 20mila euro, assegnato da Fondazione Edoardo Garrone sulla base della sostenibilità economica e ambientale, dell’innovazione e del potenziale contributo allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione dei territori appenninici. Della determinazione di Elisa, che coltiva questo progetto d’impresa con la sorella Gloria, avevamo scritto già nel 2020.

Dal 2014, con 12 edizioni complessive, gli incubatori per le giovani imprese della montagna promossi da Fondazione Edoardo Garrone hanno affiancato circa 150 aspiranti imprenditori e hanno contribuito all’effettivo avvio di 54 imprese, 26 delle quali condotte da donne, attive prevalentemente nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e del turismo e accomunate dall’obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare i territori montani e le loro risorse, in chiave innovativa e sostenibile.

L’edizione 2023 di ReStartApp, nell’ambito del più ampio del Progetto Appennino, si svolgerà dal 26 giugno al 6 ottobre 2023 (con una pausa nel mese di agosto) a Sassello, nell’entroterra savonese, in collaborazione con un partenariato guidato da Fondazione Compagnia di San Paolo e composto da Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello (SV), Comune di Campo Ligure (GE), Coopfond Spa, Lega Ligure delle Cooperative e Fondazione De Mari, con un contributo di Fondazione Carige.

Il campus residenziale gratuito è dedicato a 15 giovani aspiranti imprenditori in Appennino, under 40, provenienti da tutta Italia e in possesso di idee d’impresa e startup innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi, innovazione sociale. Per candidarsi c’è tempo fino a venerdì 12 maggio. Sono partner di Progetto Appennino: Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza Mobilità Dolce, PEFC Italia, Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali.