Aglio, scalogno, cipolla: «qualità molto buone, mercato favorevole»

Note molto favorevoli per aglio, scalogno e cipolle nel Piacentino. Qualità molto buone e prezzi di mercato, finalmente, con prezzi elevati, dovuti soprattutto alla diminuzione delle produzioni, sia in alcune zone italiane, ma soprattutto (aglio) nella concorrenza spagnola, alle prese con una forte siccità. Ed in più con una novità: finalmente, dopo anni anche piuttosto contrastati all’interno della filiera, sembra in dirittura d’arrivo la richiesta a Roma e Bruxelles per ottenere la Dop (o almeno l’Igp) per l’aglio bianco piacentino, un iter complesso ed articolato su cui c’è ora pieno accordo tra produttori.

Questo in sintesi il quadro sulle operazioni di raccolta da poco concluse (in via di ultimazione per le cipolle gialle) tratteggiato dal presidente di Copap (Coop produttori aglio piacentino) Francesco Rastelli, presidente della Cooperativa di Monticelli. Rastelli, laurea in Economia e Commercio; è un imprenditore della zona di San Pietro in Cerro e produttore di Aglio Bianco Piacentino, cipolle, scalogno e altri prodotti orticoli. Ricopre anche la carica di coordinatore della sezione Aglio del Comitato nazionale Oi Organizzazione interprofessionale dell’Ortofrutta italiana ed è responsabile provinciale di Fedagri-Confcooperative Piacenza.

Per quanto riguarda l’aglio bianco piacentino «la raccolta è stata completata – commenta Rastelli - entro il mese di luglio e grazie alle giuste temperature stagionali, è essiccato molto bene; le piogge di maggio ne hanno favorito una produzione abbondante, circa 100 quintali ad ettaro ed un’ottima qualità; tutto questo ha favorito anche prezzi elevati, 2/3 euro al kg in natura. Ha concorso a questo risultato, una produzione italiana leggermente in calo, ma soprattutto quella spagnola, causa problemi di siccità».

Non va dimenticato che il sistema Ensa (ente nazionale sementi elette), con i suoi accurati controlli «ha sempre consentito - rammenta Rastelli - di mantenere il nostro prodotto sano ed in purezza, con prerogative organolettiche che il consumatore sa riconoscere ed apprezzare. Certo forse è meno produttivo ad ettaro, ma la qualità è ottima; del resto la produzione nazionale copre solo il 50% del fabbisogno; il resto proviene dalla Spagna che ha dalla sua un prezzo più concorrenziale, ma anche regole produttive assai diverse e meno vincolanti. Un esempio? Il nostro prodotto, per residui e controlli fa capo a tre Ministeri: Salute, Ambiente ed Agricoltura; negli altri paesi solo a quest’ultimo Ministero. Ecco perché è giusto e doveroso che vengano riconosciuti ai produttori locali questi valori. Sta poi anche a noi far capire alla Dgo ed ai consumatori queste prerogative di unicità. Certo che la drastica diminuzione produttiva del paese maggiormente concorrente, ci favorisce».

Ormai conclusa anche la ricerca per un aglio di sempre maggior qualità e salubrità. «Dopo la sperimentazione in serra ed in campo, si avvia a conclusione la ricerca per ottenere un aglio da seme “micropellicolato” resistente alla batteriosi, un progetto riconfermato dal “Goi” (gruppi innovativi innovazione) della Regione che abbiamo studiato in stretta sinergia con la Facoltà d’Agraria, con il gruppo coordinato dalla prof. Battilani; i risultati sono molto confortanti, anche se i costi rimangono elevati. In più il trattamento con ozono aiuta a mantenere la stabilità del prodotto nei frigo».

«A questo proposito - soggiunge Rastelli - ricordo il difficile momento che abbiamo attraversato lo scorso anno con il rischio che parte del prodotto rimanesse nei campi, perché i costi energetici necessari per la conservazione del prodotto raccolto nei magazzini refrigerati, da cui poi viene lavorato per preparare le confezioni che troviamo sugli scaffali dei supermercati o nei negozi di prodotti alimentari, erano ormai divenuti insostenibili. Pertanto i costi energetici (così per la coltivazione, che già di per sé è onerosa in quanto molte operazioni vengono ancora effettuate a mano), rischiavano di far lievitare talmente le spese da rendere il prodotto “fuori mercato”. A questo andavano aggiunti i costi per i trasporti e per il packaging. L’abbiamo superato anche grazie alla realizzazione di sempre più razionali economie di scala ed efficientamenti nelle lavorazioni e nelle operazioni colturali ed energetici, supportate da ultimo da un impianto fotovoltaico di ultima generazione da 150 Kw e che ha concorso a ridurre i costi energetici, a pieno regime, almeno del 40%, sempre nell’ottica di una sostenibilità che deve coinvolgere tutta la filiera. Certo che questi costi hanno influito anche sui nostri bilanci, ma in ogni caso il fatturato Copap si è chiuso nel 2022 a circa 400.000 euro. Ora però le prospettive sembrano nettamente migliori. L’impegno dei nostri soci lo merita davvero».

Note molto buone per anche lo scalogno, di qualità superiore e ricco in allicina, con bulbi ben conformati e che ha fornito buone rese in campo, con produzioni elevate, 25/27 q. a pertica, favorito dalle piogge di maggio. «Buone le prospettive di mercato che sono - soggiunge Rastelli - fondamentali perché, com’è ben noto, questo straordinario prodotto ha costi notevoli per noi produttori, se vogliamo conservarne le prerogative di qualità storicamente riconosciute. Utilizziamo la varietà “Conservor”, ottima, ma molto costosa, 8/9000 euro ad ettaro. Ma il mercato ci sta premiando».

Infine le cipolle: è quasi ultimata la raccolta per la varietà gialla (si sta accelerando per evitare scottature), conclusa quella per bianche e rosse. «Il prodotto si presenta sano, senza attacchi di tripidi; qualità molto elevata e prodotto molto sano; grazie al maggio fresco non ci sono stati attacchi di batteriosi; ottime le prospettive di mercato; si parla di 45/50 centesimi al kg; questo anche grazie alla diminuzione degli investimenti in alcune zone del Piemonte, con cipolle che, per di più, hanno una pezzatura medio- piccola. Insomma finalmente, anche per questo prodotto, il mercato sembra premiare i nostri sforzi produttivi, sempre indirizzati alla qualità».