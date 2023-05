Agrisystem, dieci nuove tesi di dottorato di respiro internazionale all’Università Cattolica

Dall'impatto dei sistemi agrivoltaici sul legame acqua-energia-cibo ai nuovi approcci per la gestione del suolo nelle vigne fino alla sostenibilità delle filiere agroalimentari. Sono dieci le nuove tesi che verranno discusse tra lunedì 29 maggio e mercoledì 14 giugno alla Scuola di dottorato per il Sistema agroalimentare Agrisystem della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica. Le discussioni inizieranno lunedì 29 maggio alle ore 10 con la tesi di Alessandro Iuffmann, Going online for groceries: the winning proposition of convenience in innovating retail business models. Mercoledì 31 maggio, alle 11.30, sarà la volta di Giulia Mazzoni, con una tesi su La cura della casa comune: profili giuridici e politico-economici del magistero della Chiesa cattolica per una ecologia integrale. Lunedì 5 giugno saranno ben sei le tesi discusse tra la più intima sala Consiglio (dalle 10.30) e la prestigiosa sala Giuseppe Piana (dalle 14) del campus piacentino: di Amjad Ali è la tesi Drought and heavy metal tolerance in perennial biomass crops, Eleonora Potenza ha invece scritto Studying the impact of agrivoltaic systems across the water-energy-food nexus, Biancamaria Senizza si è concentrata su Use of biostimulants to counteract the stresses related to climate change in plant, Caterina Capri ha scelto Vineyard soil management: new sustainable approaches, Mohamed Ali Ouadhene ha studiato New insights on Aspergillus flavus population in maize crops to boost the application of biocontrol with atoxigenic strains in Europe, Tao Teng discuterà Research on grapevine recognition, manipulation and winter pruning automation. Venerdì 9 giugno, alle 10, toccherà a Mirta Casati con Sustainability of agri-food supply chains: blockchain and environmentally-friendly labels as tools to frame supply chain governance and elicit revealed consumers behaviour, mentre a chiudere la sessione sarà Raja Kifaya, mercoledì 14 giugno alle ore 11, con The role of skepticism in green consumer behaviour.