Al Forpin l’innovazione in aula con Metaverso e realtà aumentata

Nell’ambito del corso IFTS For.P.In. “Tecnico amministrativo per il controllo delle imprese 4.0 e data management” venerdì 24 febbraio si svolgerà una lezione a giornata intera sull’impiego del Metaverso per le applicazioni in azienda con uso in aula dei dispositivi Microsoft HoloLens 2. Una lezione innovativa finalizzata a far toccare con mano agli studenti le potenzialità degli HoloLens: visori di realtà aumentata che consentono di visualizzare e interagire con oggetti digitali in modo tridimensionale, creando un'esperienza immersiva anche all’interno del Metaverso, l’universo virtuale costituito da mondi virtuali e ambienti digitali dove gli utenti possono interagire e collaborare tra loro. Dopo una breve introduzione teorica, la lezione si svolgerà coinvolgendo direttamente i partecipanti, offrendo loro la possibilità di indossare e interagire direttamente con le principali funzionalità degli HoloLens. L’obiettivo è far conoscere, attraverso l’esperienza diretta, le peculiarità e le potenzialità di una tecnologia che, ad oggi, è il visore di realtà aumentata più rappresentativo del settore.

«Da un recente confronto con i ragazzi dei corsi tecnici superiori abbiamo recepito la necessità di sviluppare nuove competenze nell’uso delle tecnologie più moderne», afferma Antonella Vologni, direttrice di Forpin, ente di formazione legato a Confindustria. «Simuleremo una riunione con documenti virtuali e materiali condivisi digitalmente tra più persone, ognuna collegata dal suo ufficio in una provincia diversa d’Italia». Durante la simulazione i ragazzi potranno quindi interagire con materiale che fisicamente non è sulle scrivanie, prendendo appunti e condividendo con loro le idee grazie al mondo virtuale. Ogni partecipante vedrà gli altri come presenti nello stesso ufficio grazie alle tecnologie di realtà aumentata.

«Il Metaverso può migliorare la produttività aziendale in diversi modi - continua Antonella Vologni. Migliora la collaborazione consentendo ai team di lavorare insieme in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione geografica; permette di sperimentare nuove modalità di formazione e sviluppo delle competenze; aumenta l’efficacia e riduce i costi di eventi e conferenze. Infine, il Metaverso rende accessibili ai dipendenti documenti, risorse e informazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento». Davvero un’ottima opportunità per i discenti del corso per conoscere da vicino le modalità grazie alle quali il Metaverso e gli HoloLens potenziano la produttività della vita lavorativa quotidiana. Conoscenze innovative che permettono, inoltre, agli allievi di aumentare il proprio livello di competitività sul mercato del lavoro.