Al via Hydrogen Expo, la seconda edizione della fiera dedicata all'idrogeno

Con il consueto taglio del nastro da parte della autorità ha preso il via all'ente fiere "Hydrogen Expo", rassegna dedicata all’energia del futuro con oltre 150 espositori e 14 convegni dedicati che ha quasi quadruplicato le presenze rispetto all’edizione precedente. «Oltre 8000 visitatori accreditati - commenta con soddisfazione il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli - a conferma del crescente interesse per tutte queste nuove tecnologie. Per l’occasione ospitiamo espositori nazionali e internazionali, con una fitta rete di incontri, workshop e convegni».

«La kermesse piacentina infatti intende dare non solo la possibilità a tutti i player della filiera di presentare le più recenti realizzazioni per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno, ma anche – prosegue - offrire l’occasione per fare un punto sullo stato dell’arte di questa tecnologia, affrontando anche le criticità che ne frenano la diffusione. Dalla mobilità ai trasporti, fino al suo utilizzo quale combustibile green per le industrie energivore. Per rendere effettivo questo cambio di paradigma occorre un lavoro sinergico tra ricerca, imprese e istituzioni. Una cooperazione che si è dimostrata non sempre facile e che Hydrogen Expo mira a promuovere e implementare, come dimostrano le difficoltà affrontate ad esempio dal settore dei trasporti, ancora fortemente penalizzato dai ritardi registrati nella strutturazione delle reti di distribuzione dell’idrogeno». Alla cerimonia di apertura della kermesse sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Katia Tarasconi, l’assessore regionale Vincenzo Colla, il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri e il presidente ed amministratore delegato di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli.

La mostra organizzata da Mediapoint&Exhibitions (presente Fabio Potestà, direttore della società organizzatrice dell’evento) ha ottenuto i patrocini istituzionali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da quello dei Trasporti e delle Infrastrutture, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Liguria, da Enea e dal Comune di Piacenza. A questi si aggiungono poi i circa 40 patrocini ricevuti dalle principali associazioni di categoria della fiera. Tra cui quelli del Comitato Italiano Gas (Cig), della Federazione di settore delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo (Federbeton), dell’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (Fiap), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), dell’Associazione degli armatori (Assarmatori).

«Questa manifestazione - ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali dell’Emilia Romagna, Vincenzo Colla - rappresenta una fiera di sistema perché collegato all’idrogeno c’è la ricerca ed una tecnologia che riguarda l’ambiente. In questo momento drammatico per la Romagna abbiamo un’ulteriore conferma di quanto sia importante affrontare i cambiamenti anche grazie alle nuove tecnologie energetiche. Questa fiera ha quadruplicato le presenze: Piacenza ha infatti la capacità e la genialità di essere pioniera in un settore come questo. Il fatto che siano quasi quadruplicati gli espositori, significa interesse per investire in queste tecnologie. Inoltre Hydrogen Expo si collega alla legge regionale in itinere, perché in Europa ci sarà un forte investimento sulla filiera dell’idrogeno e come Regione faremo dei bandi dedicati sul sistema dell’idrogeno, sul sistema della ricerca, sulla formazione. Abbiamo i soldi per stare su questa tecnologia e farci lavorare il meglio della ricerca».

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Katia Tarasconi: «E’ importante avere qui una fiera come Hydrogen Expo sia perché si tratta di una tecnologia innovativa ed è inoltre una manifestazione che ha un impatto sul territorio, perché implica sempre un indotto ed aiuta la nostra città a farsi conoscere». «Come Confindustria Piacenza - ha detto il presidente Francesco Rolleri - da tempo ci siamo attivati per costituire nella nostra provincia il primo distretto industriale dell’idrogeno in Italia, con numerose aziende che potrebbero essere coinvolte. L’accresciuta presenza di espositori e di visitatori ne è la confortante conferma».