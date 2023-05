Cgil: «Peggiorate le condizioni di vita di chi lavora»

Anche la Camera del lavoro - Cgil di Piacenza era presente alla manifestazione unitaria di Bologna per chiedere un cambio di passo al Governo «per una nuova stagione del lavoro e dei diritti a sostegno di un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali». «In questa delicata fase – fa sapere il sindacato - che sta attraversando il nostro Paese sono peggiorate in modo allarmante le condizioni di vita di chi lavora, delle pensionate e dei pensionati, delle famiglie, dei giovani spesso sottopagati ed inchiodati ad un futuro di precariato. Le diseguaglianze crescono, la sanità pubblica è in piena emergenza e le risposte messe in campo dal Governo sono ad oggi insoddisfacenti».