Come volete le nuove banconote euro? Ecco il sondaggio per tutti i cittadini

Nuove banconote euro in arrivo nel 2026, e l’Eurosistema chiede l'opinione dei cittadini europei sui nuovi temi grafici. Sette i temi sui quali i cittadini dell’euro zona possono esprimere la propria opinione partecipando, dal 10 luglio al 31 agosto 2023, a un sondaggio online. Entro il 2024 il Consiglio direttivo della Bce selezionerà il tema, per la prossima generazione di banconote, a partire dai risultati del sondaggio. Successivamente, si terrà un concorso per i disegni. I cittadini europei avranno così nuovamente la possibilità di esprimere le proprie preferenze sulle opzioni risultate vincitrici. La Bce dovrebbe prendere una decisione in merito alla veste grafica futura e ai tempi della produzione e messa in circolazione delle nuove banconote nel 2026.

Era il 6 dicembre 2021 quando la Banca Centrale Europea aveva comunicato ufficialmente che entro il 2024 sarebbe avvenuta la scelta del tema della prossima serie di banconote euro.

La prima serie di banconote è entrata in uso il 1 gennaio 2002, negli allora dodici Paesi che adottarono la moneta unica. Dal 2007 al 2015 altri sette paesi hanno iniziato ad adottare l'euro. A partire dal 2013, la Bce ha deciso di sostituire le banconote della prima serie con nuove banconote al fine di migliorarne le caratteristiche di sicurezza. La cartamoneta, infatti, oltre a presentare un restyling grafico, è anche dotata di maggiori dettagli contro la contraffazione. Il nuovo tema, cosiddetta serie Europa, è stato elaborato dal bozzettista tedesco Reinhold Gerstetter.

Nei giorni scorsi il gruppo di consultazione, composto da un esperto per ciascun Paese dell’area Euro, dopo aver preselezionato e presentato una serie di nuovi temi al Consiglio direttivo della Bce, ha reso noti i temi che verranno impressi sulle banconote euro che saranno prossimamente stampate.

Il primo tema: “Uccelli: libertà, resilienza, ispirazione”. Gli uccelli non conoscono frontiere e quindi sono un simbolo della libertà di movimento. I loro nidi richiamano il nostro desiderio di costruire luoghi e società in cui coltivare e tutelare il futuro. Ci ricordano che il nostro continente è un bene che abbiamo in comune con tutte le forme di vita che lo popolano insieme a noi.

Il secondo tema: “Cultura europea”. Il ricco patrimonio culturale e il dinamismo dei settori creativi e culturali dell'Europa rafforzano l'identità europea, creando un senso di appartenenza condiviso. La cultura promuove i valori comuni, l'inclusione e il dialogo in Europa e in tutto il mondo. La cultura unisce i popoli.

Il terzo tema: “Valori europei rispecchiati nella natura”. L'Europa è il luogo in cui viviamo, ma è anche un'idea. L'Unione europea è un'organizzazione, ma è anche l'incarnazione dei nostri valori. Questo tema mette in evidenza il ruolo dei valori europei (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani) quali elementi fondanti dell'Europa e li ricollega al nostro rispetto per la natura e alla conservazione dell'ambiente.

Il quarto tema: “Il futuro ti appartiene”. Le idee e le innovazioni che forgeranno il corso dell'Europa sono profondamente radicate in ogni cittadino europeo. Le immagini create per interpretare questo tema rappresentano i portatori dell'immaginario collettivo, attraverso cui gli individui daranno forma e sostanza al loro futuro condiviso. Questo tema evoca le potenzialità illimitate dei cittadini europei.

Il quinto tema: “Mani: insieme costruiamo l'Europa”. Le mani sono per tutti un'immagine molto familiare, ma sono diverse da persona a persona. Le mani hanno forgiato l'Europa, la sua infrastruttura fisica, il suo patrimonio artistico e numerose altre sue espressioni. Le mani costruiscono, tessono, curano, insegnano, ci connettono e ci guidano. Le mani raccontano storie di lavoro, età e relazioni, di un patrimonio umano, storico e culturale. Questo tema celebra le mani che hanno costruito l'Europa e continuano a farlo ogni giorno.

Il sesto tema: “La nostra Europa, noi”. Cresciamo come individui ma anche come parte di una comunità, attraverso le nostre interrelazioni. Ognuno di noi ha la propria identità e storia personale, ma condividiamo anche un'identità comune in quanto cittadini europei. Questo tema evoca la libertà, i valori e l'apertura dei cittadini europei.

Il settimo tema: “Fiumi: acque di vita dell'Europa”. I fiumi d'Europa valicano le frontiere. Creano un collegamento fra di noi e con la natura. Rappresentano lo scorrere e il fluire di un continente dinamico in continua trasformazione. I fiumi ci alimentano e ci ricordano le fonti profonde della nostra esistenza comune e noi ci dobbiamo prendere cura di loro.