«Con eventi meteo sempre più estremi l’unica difesa per gli agricoltori è l’assicurazione»

Siccità per i cereali e poi una grandinata (il 25 luglio) che ha colpito tre Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna) e ben 11 comuni del piacentino, tutti a pomodoro, con epicentro San Polo di Podenzano. «Di fronte ad eventi meteo sempre più estremi l’unica difesa per il reddito degli agricoltori è l’assicurazione agevolata che oggi, con le sue possibilità di diversificazione delle polizze agevolate al 70%, è in grado di proporre ben nove opzioni che concernono rischi atmosferici come grandine, vento forte, eccesso di pioggia, bombe d’acqua, colpo di sole, sbalzo termico, sovente attivo in questa stagione ed ovviamente, la grandine. Noi stiamo facendo di tutto per sensibilizzare gli agricoltori ad assicurarsi ed ogni anno aumentiamo il numero dei soci; indiciamo, tramite le associazioni professionali e di prodotto, riunioni, siamo attivissimi sui social e tramite i media, ma nonostante questo, taluni settori, come per esempio il vitivinicolo, sono ancora molto scoperti».

Commenta così il direttore di Condifesa Piacenza Stefano Cavanna l’attuale situazione assicurativa nel Piacentino, dove sono aumentate le richieste sia come numero, che come valore, ma bisogna fare di più anche se il comporto del pomodoro è assicurato oltre al 90%.

In Italia - fa sapere l’OI del Nord Italia - sono stati messi a coltura quest’anno 68.600 ettari, il 5% in più rispetto alla scorsa stagione. La crescita degli investimenti, nonostante i ripetuti trapianti per le perdite dovute alle piogge primaverili, riuscirà presumibilmente a bilanciare il calo di resa, dal momento che le indicazioni sui raccolti portano a valutare quest’anno un aumento, in termini di effettiva produzione, di circa due punti percentuali. Resta però forte l’incognita climatica, con il rischio di eventi estremi che potrebbero comunque ancora impattare sulla produzione di pomodori medio-tardivi. Oltre alle recentissime ondate di calore, ci sono stati i danni da grandine che hanno già avuto, e potrebbero ancora determinare, effetti anche considerevoli sulla coltivazione e sulle rese industriali. Essere assicurati diventa fondamentale.

«La vera sfida – ricorda Cavanna - è il cambiamento climatico che colpisce con i suoi eventi zone che un tempo erano considerate “tranquille”, comprese coltivazioni di montagna (pensiamo all’importanza delle patate per tanti comuni) e soprattutto i vigneti di collina: non solo grandine, ma anche siccità. Negli anni - sottolinea il direttore - il nostro lavoro è molto cambiato; oggi siamo una realtà che fa rete perché ci confrontiamo con una struttura regionale e con una nazionale».

Il servizio più conosciuto che il Condifesa offre è il posticipo del pagamento del premio: l’agricoltore sottoscrive le polizze a febbraio/marzo e paga il premio a dicembre. «Poi ci sono funzioni più strategiche come la consulenza per la scelta dello strumento più adatto, secondo il tipo di coltura e della zona dove si trovano i campi. E qui sollecitiamo con un forte appello soprattutto i non soci, perché vengano liberamente presso il nostro ufficio di via Colombo al Palazzo dell’Agricoltura; noi siamo a loro disposizione per consigliarli al meglio».

Certo Condifesa Piacenza negli anni ha sviluppato il suo core business nel pomodoro da industria, di cui assicura 9.264 ettari (il 93% del totale coltivato nella provincia di Piacenza), «ma abbiamo comunque - ribadisce Cavanna - un potenziale di crescita molto ampio. Non dobbiamo più misurarci sui valori assicurati, ma sulla superficie assicurata rispetto a quella coltivata e gli ettari da mettere sotto protezione sono ancora tanti, soprattutto per frumento, uva e mais. Oggi - precisa - è cresciuta la conoscenza e la consapevolezza degli imprenditori agricoli verso questo strumento, ma c’è ancora da lavorare per informare sempre meglio e superare quello scetticismo che a volte qualcuno evidenzia, mentre chi si assicura - chiarisce Cavanna - ha capito l’importanza dello strumento, lo conosce e cerca di usare al meglio le polizze per aumentare le coperture.

Grazie al lavoro di Condifesa Piacenza, per esempio tutti i produttori di pomodoro associati possono sottoscrivere polizze allo stesso prezzo, sia che abbiano subito danni nei tre anni precedenti (e quindi abbiano percepito rimborsi), sia che non li abbiano avuti. Questo mette al riparo i produttori dall’eventualità che una compagnia decida di non assicurare più un’azienda che ha avuto danni per tre anni di fila».

«C’è poi - ricorda ancora il direttore di Condifesa Piacenza - il Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT, che punta ad una nuova gestione del rischio nella quale vengono uniti più strumenti di difesa (polizze agevolate e fondi mutualistici) per includere il maggior numero di aziende possibili nella gestione del rischio. In pratica una sorta di base-line obbligatoria, per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti che rientra nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-27 e pone le basi per sviluppare un sistema di gestione del rischio più evoluto.

Questo perché il precedente, nonostante i buoni risultati in termini di spesa e valori assicurati, continuava a registrare una ridotta partecipazione in termini di aziende assicurate, asimmetrie settoriali e territoriali delle coperture assicurative e mutualistiche, diffusi fenomeni di selezione avversa, difficoltà del sistema assicurativo e riassicurativo nel garantire un’adeguata copertura soprattutto per i rischi catastrofali».

«Anche quest’anno - conclude Cavanna - proseguirà la nostra opera di sensibilizzazione perché bisogna assicurarsi non dopo il danno, ma prima; svilupperemo ancora di più attività on line, video-analisi per i soci con tutti i dati ed i particolari sulle polizze assicurative, i risarcimenti, fermo restando il pressante invito ad essere presenti alle riunioni di zona e a recarsi presso i nostri uffici per chiedere ed informarsi. Questo è ciò a cui puntiamo maggiormente come servizio per gli agricoltori piacentini, come per tutti quelli di altre provincie e regioni, compresa la zootecnia, settore in continua crescita di interesse per il comparto assicurativo».