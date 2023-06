Consorzio Agripiacenza latte, Marco Lucchini confermato presidente

Marco Lucchini, noto allevatore di Calendasco, è stato confermato presidente di Agripiacenza latte, consorzio che nella recente assemblea di bilancio aveva provveduto a rinnovare il proprio consiglio. Il consorzio fondato quasi 25 anni fa dallo stesso Lucchini (con il direttore Roberto Arata sempre al suo fianco) oggi ha un fatturato di 92 milioni di euro compravenduto. Ne fanno parte circa 150 produttori di latte delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Vice sono stati nominati Guido Bardi e Filippo Gasparini mentre fanno parte del consiglio di amministrazione Enrico Bruschi, Antonio Omati Corbellini e Giovanni Migliorati.

«Quando siamo nati - ricorda Lucchini - operavamo in un mercato frammentato, dove non potevamo contare su un rapporto paritetico con l’industria di trasformazione, un divario che, grazie alla forza dell’aggregazione consortile, è stato oggi in buona parte colmato, anche se tutt’ora operiamo in un mercato complicato, di dimensioni mondiali, con i formaggi Dop che assorbono oltre il 40% della produzione nazionale, il che produce vantaggi di valore, ma anche distorsioni, perché i consorzi con la gestione dell’offerta provocano differenze tra produttori di latte in zone omogenee».

«E’ un mercato complicato - ribadisce Lucchini - dove ci sono vincoli, nicchie e volumi; c’è la zona del parmigiano-reggiano, che procede in autonomia e che assicura un buon reddito; poi c’è l’anomalia del Grana padano che si chiude in un sistema “aperto” e con le sue quote produttive, costringe i soci dei caseifici aderenti ad immettere parte del latte prodotto su un mercato sempre più internazionale, con tutte le rapide fluttuazioni di prezzo che lo caratterizzano e che si basa di fatto sul prezzo della polvere di latte».

«In Italia - chiarisce il presidente - si producono 130 milioni di quintali di latte e non è affatto vero, come affermano taluni, che si possa parlare di autonomia, perché per le lavorazioni ne occorrono almeno 200 milioni. Pertanto fin che si era bloccato l’import, perché il latte estero veniva polverizzato, il nostro prodotto aveva prezzi molto remunerativi per essere trasformato nelle Dop e nei formaggi freschi. Oggi che di nuovo si è ripreso ad importare (soprattutto dalla Germania), la situazione è cambiata e lo dimostra l’attale prezzo del latte spot. Dall’estero proviene latte da un comparto meglio organizzato del nostro e con costi produttivi nettamente inferiori e questo crea squilibri ad un equilibrio nazionale di per sé già precario. I consorzi delle Dop dovrebbero sostenere il prezzo aumentando la domanda, con coperture di marketing, invece di contenere le produzioni».

«Così noi - prosegue - già tanti anni fa abbiamo acquistato il nostro caseificio di Cortemaggiore, in una zona ottimale da un punto di vista logistico, per dare un valore aggiunto al latte dei soci conferenti, per trasformarlo nei momenti in cui i prezzi non erano remunerativi. Oggi il latte che vendiamo è caratterizzato da 12 certificazioni ed è trasformato per la produzione di Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, Gorgonzola e formaggi freschi. Dunque ben si comprende perché opere come queste siano indispensabili per poter stare su un mercato generico, con fluttuazioni rapide e repentine. Il compito del consorzio - ha ribadito - è quello di garantire il reddito dei soci; lo facciamo in modo trasparente e ci muoviamo solo dopo avere acquisito dati certi ed incontrovertibili, anche se il futuro è sempre opinabile».

«Ci siamo poi letteralmente “inventati” anche il Bianco d’Italia, un formaggio un prodotto di alta qualità, dal sapore eccezionalmente piacevole. Tale formaggio, prodotto ovviamente con il latte dei soci, si differenzia dagli altri formaggi duri sul mercato perché viene prodotto solamente con latte proveniente da allevamenti selezionati in Italia, con caglio non animale; inoltre, nonostante abbia le caratteristiche di un prodotto tradizionale, viene utilizzata la tecnologia moderna per garantire un alto livello di igiene e sicurezza alimentare per il consumatore e una qualità costante nel tempo. Così oggi ne produciamo circa come la nostra quota di Grana padano (ovviamente la lavorazione e la stagionatura in modo separato) e i mercati confermano un costante successo di vendite. Puntiamo soprattutto all’export perché quello interno è ormai saturo e non a caso abbiamo creato una consolidata rete commerciale. E’ un valore aggiunto per il latte dei nostri soci importanti perché il Grana padano con le quote ha perso molto sul mercato dai similari».

«Per il futuro dobbiamo proseguire con forza su questa strada che all’inizio della nostra avventura sembrava quasi utopia, garantendo prodotti di altissima qualità. Certo - conclude Lucchini - la tecnologia è il futuro, ma bisogna ricordare sempre che nella gestione della stalla come nei caseifici, sono necessari molteplici e diversificati compiti e rimarrà sempre fondamentale la presenza delle persone per cui è necessaria la formazione di giovani che siano appassionati ad un mestiere (allevatore e trasformatore) duro ma remunerativo e coinvolgente. A breve inizierà anche il raddoppio del nostro magazzino di stagionatura del Bianco, dotato dei più moderni sistemi di movimentazione, un investimento come sempre oculato e mirato che ci consentirà di crescere ancora di più sui mercati. Da ultimo, ma non certo per importanza, devo ringraziare i soci che hanno creduto in questo progetto e tutto il personale che si è sempre speso con determinazione per supportare il Consorzio in tutte le sue molteplici funzioni. Sembrava utopia, ma la forza dell’aggregazione ha reso possibile la nostra attuale forza».