«Contratto del pomodoro, un risultato giusto per tutti»

«Finalmente un “gioco di squadra” dove tutti i soggetti della filiera, dalle organizzazioni produttive all’industria, hanno compreso che questo fondamentale settore per la nostra economia agro-alimentare, che comporta un importante indotto, deve essere difeso e tutelato, ciascuno operando nel proprio specifico ruolo». Si dice soddisfatto il presidente dell’Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli (Ainpo) Filippo Arata per il nuovo contratto del pomodoro da industria appena sottoscritto, «frutto - spiega - di una lunga trattativa, condizionata anche dalla particolare situazione agronomica, dove ognuno ha opportunamente interpretato il ruolo che gli spettava nella contrattazione, ma che alla fine, responsabilmente e con opportuni aggiustamenti, ha determinato un risultato giusto per tutti».

«C’è stato dialogo, coesione, soprattutto trasparenza, al tavolo delle contrattazioni - afferma - che si è svolto prevalentemente a Parma, ma con costanti aggiornamenti a Piacenza, totale sinergia con le altre organizzazioni produttive che hanno svolto un importante lavoro di tutela e di garanzia per i propri associati, guardando anche al futuro e preservando il valore della filiera, incontri dove è stato fondamentale per noi il ruolo del direttore Luigi Sidoli dove si è evidenziata, se ce ne fosse stato bisogno, la sua esperienza e professionalità».

«Ma per sottoscrivere un accordo - aggiunge Filippo Arata - ci vogliono due soggetti, per cui ringrazio anche la parte industriale, perché alla fine tutti abbiamo pensato anche al futuro, non solo al contingente; il prezzo raggiunto non è aleatorio, ma è il frutto di attenti e ponderati calcoli sui costi effettivi da cui non si poteva prescindere; inoltre già una parte industriale non certo irrilevante aveva già pattuito con i propri conferenti tale cifra. E ci siamo sempre sentiti supportati in questa lunga trattativa anche da una significativa parte delle associazioni sindacali di settore».

«Senza pervenire a questo realistico contratto, il comparto - commenta il presidente Ainpo - avrebbe rischiato tutta la produzione, in un momento di ottime prospettive di mercato, come del resto è stato implicitamente riconosciuto in tutti quei paesi produttori che già avevano riconosciuto nei contratti l’effettivo valore del pomodoro prodotto. Il nostro è poi unanimemente riconosciuto come il migliore, sia per qualità che per sicurezza, insomma per la sua sostenibilità. Adesso siamo pronti con tutta la nostra professionalità ed esperienza a cercare di dare il meglio di noi stessi nella produzione, nelle nostre “fabbriche a cielo aperto”, dove gli eventi meteo giocano un fattore sempre più rilevante. Il tempo non ci ha riservato fino ad ora momenti di tranquillità: basse temperature e siccità ed ora un prolungato periodo di piogge (certo benvenute), ma che decretano una prolungata sosta nel calendario dei trapianti e che determinerà inevitabilmente una partenza ritardata della campagna di trasformazione e ne dilaterà nel tempo la chiusura».