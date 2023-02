Convegno Sivam, la sostenibilità è «un valore che deve creare valore»

La sostenibilità è un valore che deve creare valore, nella misura in cui deve esserla sia per l’ambiente, ma anche economica e sociale. Per questo tutti gli investimenti tecnologici che sono stati compiuti, la ricerca scientifica portata avanti verso questo obiettivo (con la necessità di trovare un punto di equilibrio tra tutela dell’ambiente e produzione di qualità), devono poter ottenere anche un adeguato riscontro economico per chi opera nella zootecnia, come in tutto il settore lattiero-caseario.

Pertanto è indispensabile una filiera coesa e, non da ultimo, una legislazione europea che non crei disorientamento con pseudo-valori etici ed ecologisti o con etichette “a semaforo” che penalizzino gli straordinari prodotti del territorio italiano.

Tutte problematiche affrontate nel convegno dedicato all’innovazione nella vacca da latte, per una filiera sostenibile, organizzato presso il Castello Bolognini e S. Angelo Lodigiano da Sivam in collaborazione con Adisseo, uno dei leader mondiali nel campo degli additivi per mangimi.

L’incontro moderato da Gianni De Luca (Allevatori top), cui hanno partecipato anche allevatori e tecnici piacentini (tra cui il direttore di Terrepadane Dante Pattini e di Agripiacenza latte Roberto Arata), con interventi di tecnici Sivam, alla presenza di un numeroso pubblico, si è poi concluso con una tavola rotonda nella quale si sono confrontati alcuni dei principali esponenti del mondo lattiero caseario e zootecnico italiano: Silvio Ferrari di Assalzoo, Paolo Bulgarelli per Lactalis, Danio Federici per Granarolo, i presidente del Consorzio del Parmigiano-Reggiano Nicola Bertinelli e del Grana Padano Renato Zaghini e Guglielmo Auricchio dell’omonimo gruppo.

Dopo il saluto ed una breve introduzione dell’ ad di Sivam (presidente di Assalzoo), il piacentino Silvio Ferrari («bisogna garantire i bisogni primari senza compromettere quelli delle generazioni future attraverso la sostenibilità, ovvero un valore che dà valore»), hanno preso la parola Mauro Buda responsabile sementi e agrofarmaci e Bruno Mineo sul tema “La sostenibilità dal campo alla vitellaia”.

Hanno incentrato il loro intervento sulla necessità di raggiungere l’autoconsumo di foraggi, per esempio con la coltivazione della soia “Adonai” che apporta molte proteine nella razione, come la possibilità di avere azoto dalla terra con batteri che lo fissano e lo cedono alla pianta con i normali trattamenti alle coltivazioni (azotobacter e azospirillum), con il supporto di un biostimolante come Betagreen 500.

Per la gestione della vitellaia e la drastica riduzione di antibiotici ci si affida alla nutraceutica con postbiotici che aiutano la flora intestinale e contro le patologie da criptosporidiosi è utile una farina da latte con acidi organici (hidroforce per il 3° pasto). Per gli stress termici, oltre alle note misure ambientali, sono a disposizione innovative farine.

Del ruolo di Rumen Smart ha trattato invece il prof. Andrea Formigoni professore ordinario all’Alma Mater Studiorum Università Degli Studi Di Bologna. «Il rumine - ha spiegato - è un biorettore al nostro servizio ed è essenziale per la qualità del latte, per la salute e l’efficienza produttiva ed alimentare. Per ottimizzarlo ci vuole un Ph stabile che superi 5,8, fibre strutturate e degradabili, acidi organici, zuccheri, peptine ed amidi con un efficiente assorbimento».

Ha poi parlato della sperimentazione di Rumen Smart Adisseo che aumenta il grasso del latte e ne diminuisce la depressione indotta dalla dieta. E’ una fonte concentrata di HMTBa, l'analogo idrossi della metionina. La depressione del grasso del latte indotta dalla dieta (MFD) fa diminuire la resa del grasso del latte senza ridurre il volume del latte o la percentuale di proteine. Le vacche ad alta produzione ne sono le più colpite. Con la depressione del grasso del latte, la percentuale di grasso del latte può scendere al di sotto del 3%, riducendo del 25% il reddito derivante dal grasso del latte.

Fattori dietetici e ambientali come razioni ricche di grassi insaturi e amido aumentano il rischio di formazione dei composti che inibiscono la sintesi dei grassi del latte. RumenSmart™ mitiga l'accumulo di questi composti. RumenSmart è una polvere granulare fine con caratteristiche di fluidità superiori che assicura un'eccellente distribuzione nelle razioni lattiero-casearie.

Argomenti focalizzati successivamente anche da Claudio Vezzani responsabile ruminanti Adisseo Italia, mentre degli indici di salute ha parlato Franco Gerevini direttore marketing e sviluppo Sivam, sia di quelli della mandria che dei singoli individui. Smart Energy serve proprio a trovare una sinergia tra i vari ingredienti per migliorare le performance. “Ma per raggiungere sempre i migliori risultati è sempre fondamentale che tutta la filiera possa ragionare insieme”.

Una finalità che si è proposta la tavola rotonda aperta da Federici vicepresidente del Gruppo Granarolo ovvero 60.000 vacche in tutta Italia «per cui in un territorio così esteso è difficile trasmettere a tutta la filiera gli obiettivi e le conoscenze sui concetti di sostenibilità». Analogo concetto espresso da Bulgarelli di Lactalis che ha ribadito l’importanza della trasmissione digitale per la raccolta dati.

«Oggi non si può non essere - ha detto Bertinelli - sostenibili di fronte ad un cambiamento radicale di valori, ma dobbiamo avere dalla nostra parte i cittadini- consumatori dando loro informazioni vere attraverso ricerca ed innovazione, far capire che montagna e collina vivono se c’è la zootecnia, ovvero una comunità che si prende cura del territorio, invitando tutta la filiera e la comunità a far quadrato contro assurde direttive imposte a volte dalla Ue».

«Insieme siamo - ha ribadito Zaghini - oltre il 50% del latte del territorio italiano di cui siamo espressione, con regole non certo casuali; noi siamo espressione di una filiera unita che segue regole, frutto di ricerche e di studi anche da un punto di vista nutrizionale».

«Il consumatore - ha detto Auricchio - fatica a riconoscere un prezzo più alto a prodotti sostenibili verso il quali però c’è oggi molta attenzione da parte del consumatore, un primo passo di una qualità che dobbiamo sempre meglio comunicare, ma bisogna puntare, oltre che sugli obiettivi ambientali, sociali, etici e di governance, a combattere e limitare gli sprechi alimentari».

«C’è un’aria nuova - ha detto Ferrari - che coinvolge un sistema che deve lavorare nella stessa direzione, formando e trasferendo il sapere che è poi espressione di un territorio per il quale è fondamentale mantenere le produzioni di qualità che esprime, essenziale per collina e montagna».