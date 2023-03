Crédit Agricole chiude tre sportelli, Argellati: «Scelta che indigna»

Saranno chiusi - non si conosce ancora la data esatta - tre sportelli bancari di “Crédit Agricole” tra Piacenza e provincia. Subiscono il taglio l’agenzia O di via Farnesiana a Piacenza e le sedi di Vigolzone e San Polo di Podenzano in Valnure. Decisione che, ovviamente, non è stata presa bene dai correntisti. In particolare a Vigolzone il taglio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Durissimo nei confronti di questa decisione il primo cittadino. «Quello che sta accadendo a Vigolzone – interviene il sindaco Gianluca Argellati - ritengo che sia vergognoso nei confronti dei correntisti che “fanno” la banca, ovvero creano la sua ricchezza. A Vigolzone la sede chiuderà i battenti e il Comune non è venuto a conoscenza direttamente dall’istituto. Non hanno neanche avuto la correttezza di venirne a parlare prima con le istituzioni».

«Rimpiango fortemente - aggiunge Argellati - quella che era una volta la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, una banca che rimaneva ancorata al territorio - come fanno altre - e improntata all’interazione umana. M’indigna che la scelta di chiudere Vigolzone non sia avvenuta per mancanza di correntisti o di liquidità, ma puntando semplicemente un compasso sulla mappa, chiudendo lo sportello vigolzonese alla luce della presenze vicine di Podenzano e Pontedellolio. Il nostro territorio non se lo merita, come numero di conti correnti è una realtà importante. Come sindaco mi batterò fino alla fine per i correntisti che si sentono defraudati di un loro diritto, quello di interagire con il personale dell’istituto».