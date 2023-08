Decalacque ora anche al fianco della Bakery Basket

Decalacque, azienda con sede a Piacenza specializzata nel trattamento acque, che negli anni ha ampliato la sua gamma prodotti divenendo rivenditore e installatore di caldaie, condizionatori e pannelli solari e fotovoltaici aderendo in modo autonomo e indipendente a un’ideologia sostenibile e a un percorso che contribuisce e sostiene la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, facendo dello slogan “Think in green with Us” il proprio motto, è sempre pronta a scendere in campo quando si tratta di sport. Già sostenitrice di differenti squadre sportive del piacentino, Decalacque ha deciso di entrare a far parte della famiglia Bakery Basket in qualità di sponsor, in vista della prossima stagione sportiva. Un progetto di partnership a cui il titolare dell’azienda leader nel mercato di depuratori e addolcitori d’acqua del territorio Alessandro De Santis ha subito creduto, essendo lui stesso forte sostenitore dei valori derivati dall’attività sportiva e dallo spirito di squadra che si respira durante allenamenti e partite. Non solo: a partire dall’avvio dell’ambizioso Progetto Plastic Free nel 2018, Decalacque si è resa disponibile a finanziare la fornitura di impianti brandizzati e borracce in alluminio certificate personalizzate con i colori e gli stemmi ufficiali delle squadre a diverse società sportive, offrendo questo tipo di collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Gli impianti di erogazione d’acqua permettono infatti un risparmio significativo sul bilancio annuale, favorendo inoltre eliminazione di plastica, salvaguardia dell’ambiente e promozione di uno stile di vita più green. Non meno importante, l’aggiunta dello stemma del team su impianti e borracce vuole simboleggiare la forza che si crea da un sentito spirito di squadra e rendere ancora più uniti gli atleti nel portare avanti abitudini ecologiche. Comunicare la sostenibilità attraverso lo sport è quindi una delle priorità di Decalacque, che ha scelto di supportare una società che muove i primi passi nel settembre 2011, quando l’imprenditore piacentino Marco Beccari decide di creare una squadra. Questo sogno si realizza così con la Bakery Basket, il cui nome trae origine dalla realtà industriale di Beccari stesso e che, tramite l’acquisizione del diritto del Basket Roveleto, inizia il suo cammino in C1. Le due realtà piacentine trovano quindi terreno comune nel forte legame con le loro radici, nei rispettivi valori che rappresentano e nell’entusiasmo di intraprendere un percorso comune e di unione durante tutta la prossima stagione sportiva.