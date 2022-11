Dimissioni alla Cra San Giuseppe, Cisl Fp: «Non è possibile accettare come replica la loro sostituzione»

«Dimissioni di oss e infermiere, grave preoccupazione per la Cra San Giuseppe». Facendo seguito al comunicato stampa delle OOSS confederali dei pensionati, la Cisl Funzione Pubblica «conferma le proprie gravi preoccupazioni in relazione alla situazione della Cra San Giuseppe di Piacenza, soprattutto riguardo le numerose dimissioni (ad oggi 9 oss e 2 infermiere) che sono state presentate nel corso delle ultime settimane, a riprova di una situazione di forte stress organizzativo del personale».

«Questa ed altre situazioni – scrive il sindacato - sono state segnalate in più occasioni nel corso degli ultimi due anni dalle Federazioni Confederali di categoria. In particolare le OOSS confederali hanno inviato ad ottobre all’azienda Edos S.r.l. una richiesta di incontro nella quale si segnalavano puntualmente, in ben 13 punti, tutte le criticità che sono emerse nel corso di ben due assemblee sindacali quali ad esempio: il rispetto della matrice dei turni e del monte ore contrattuale, la mancanza di materiale consumabile, la richiesta di fornire la struttura di letti elevabili in altezza (per la salute e la sicurezza del personale) e soprattutto l’introduzione di un contratto/premio integrativo aziendale che gratifichi dopo due anni di gravissime tribolazioni i lavoratori che non hanno mai fatto mancare il loro supporto agli ospiti della cra».

«Tutte queste istanze legittime dei lavoratori - sottolinea la nota stampa - non sono mai state seriamente prese in carico dalla azienda che solo oggi, e solo a seguito dell’articolo pubblicato sulla stampa, ha inviato nel pomeriggio di oggi una replica che risponde solo parzialmente ad alcuni quesiti; in questa missiva Edos si arrocca però su una posizione non tollerabile di strenua difesa di quelle scelte aziendali che stanno determinando la preoccupante e progressiva fuoriuscita di personale qualificato e con significativa anzianità aziendale presso la struttura. Parimenti non è possibile accettare come replica, da parte della azienda, la sostituzione dei dimessi o di chi è in procinto di cessare il rapporto di lavoro, in quanto non indaga le vere ragioni di quel malessere diffuso che sta determinando la continua e progressiva fuoriuscita di seri professionisti con un alto senso del dovere e un forte attaccamento, oltre che al proprio lavoro, agli anziani utenti ai quali hanno sempre cercato di garantire una assistenza di qualità».

«A chi giova questo turn over infernale - prosegue Cisl Fp - quando in tutte le organizzazioni aziendali si sta cercando di mettere in atto meccanismi per fidelizzare il personale e creare valore aggiunto, continuità assistenziale e qualità nei servizi rivolti alle persone più fragili? Infatti, da più di un anno i sindacati hanno proposto una piattaforma per realizzare un premio aziendale, ma in ben due occasioni l’azienda si è presentata al tavolo con persone che hanno dichiarato di non essere informate della proposta sindacale inviata mezzo Pec due mesi prima, e comunque di non avere l’autonomia per discutere di tali proposte, nonostante l’ordine del giorno dell’incontro fosse chiaro da diverse settimane».

«La Cisl Fp - conclude - è consapevole che Cra San Giuseppe non è l’unica struttura in provincia di Piacenza a soffrire un forte stress organizzativo e in tal senso ha sempre evidenziato sulla stampa locale le criticità e le sofferenze del settore, tuttavia, riteniamo che il tenore delle risposte organizzative ed il livello di interlocuzione sindacale non sia adeguato alla situazione in essere, dovendosi prendere in carico tutte le problematiche in maniera organica per fornire risposte efficaci ai bisogni dei lavoratori e dell’utenza».