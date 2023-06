Docente della Cattolica di Piacenza premiato dall’Accademia dei Georgofili

E’ stato recentemente inaugurato nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze il 270esimo anno dell’accademia dei Georgofili, fondata nel 1753 da Ubaldo Montelatici, che è al mondo la più antica istituzione del genere ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, per promuovere il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale.

Nel corso della manifestazione è stato conferito il riconoscimento al “merito georgofilo” al professor Piero Cravedi, accademico emerito, presidente del comitato consultivo sui problemi di difesa delle piante, entomologo di fama e tra i maggiori esperti di difesa integrata delle colture, il quale si è particolarmente distinto per intensità di impegno a favore dell’Accademia dei Georgofili.

Il professor Cravedi è stato per molti anni professore ordinario di Entomologia agraria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Nella sua carriera accademica si è interessato della protezione integrata di pesco, susino e albicocco in varie regioni italiane e in Grecia.

Ha condotto studi sull’uso dei feromoni dei Lepidotteri Cydia molesta e Anarsia lineatella e dei Diaspini Pseudaulacaspis pentagona e Quadraspidiotus perniciosus. Sulla resistenza dell’afide Myzus persicae agli insetticidi. Sulle tignole della vite e sulle cicaline vettrici di giallumi nei vigneti dell’Italia settentrionale. Sulle strategie di difesa del mais dalle infestazioni del Coleottero Diabrotica virgifera e della difesa antiparassitaria delle derrate in fase di conservazione.



Dal 1994 al 2004 Convenor del Working Group “Integrated Plant Protection in Stone Fruit” dell’International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants. West Paleartic Regional Section (IOBC/SROP).Dal 1995 al 2005 componente del Comitato Consultivo per i prodotti fitosanitari del Ministero della Salute. Dal 2005 al 2010 Presidente dell’Associazione Italiana per la protezione delle Piante (AIPP).