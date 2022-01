«Doppi turni e straordinari per garantire i servizi, necessario rafforzare organico ospedali»

«Ci troviamo nel bel mezzo della quarta ondata, contagi che aumentano e liste d'attesa che si allungano e la Regione Emilia-Romagna in un momento di così grande incertezza, invece di sostenere e rafforzare le attività straordinarie di prevenzione, di tracciamento, oltre che di cura, blocca le assunzioni in sanità! Non è più il tempo e non è possibile aspettare ancora!». A intervenire Claudia Civetta della segreteria di Funzione pubblica Cisl Parma Piacenza.

«È necessario investire in maniera massiccia sul rafforzamento degli organici degli ospedali e dei luoghi di cura, sia in termini numerici, sia in termini di qualità del rapporto di lavoro, attraverso la valorizzazione in primis di chi era in prima linea a servizio della sanità per la salute dei cittadini. Mai come ora bisogna ripartire dagli uomini e dalle donne che rappresentano la risorsa più preziosa e che hanno permesso al nostro sistema sanitario di far fronte all'emergenza sanitaria. Non è possibile smettere ora! La sanità non può arretrare proprio adesso ed è fondamentale implementare i servizi di assistenza territoriale, la sorveglianza precoce, la cura. Vi è sempre più l'esigenza di una presenza capillare sul territorio, quantità e qualità del servizio. Abbiamo bisogno di risorse economiche, ma è fondamentale la coscienza e la competenza con cui le stesse vengono spese». «La preoccupazione è forte - conclude la sindacalista - il personale continua ad effettuare doppi turni, è obbligato allo straordinario per garantire i servizi senza usufruire delle ferie. Per tutti questi motivi la Cisl Fp non si ferma, e in assenza di segnali concreti il 18 gennaio manifesterà sotto la sede della Regione Emilia-Romagna».