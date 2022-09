È festa al Mercato coperto di Coldiretti

Il Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza ha riaperto i battenti la scorsa settimana e questa sera (venerdì 9 settembre), a partire dalle 18, ospiterà una festa proprio per la ripresa delle attività. Numerose le iniziative in programma negli spazi di via Farnesiana, 17. L’agri-aperitivo con le eccellenze del territorio sarà arricchito dalla degustazione gratuita dei vini della cantina “Il Casello” di Vernasca, ma anche dagli agri-cocktail dell’azienda ChezMoonShine di Rivergaro.

Protagonisti anche la carne e il pesce rispettivamente con l’azienda agricola Nava di Monza Brianza, che si occupa dell’allevamento di suini e della vendita diretta di carne e salumi e con la cooperativa di pescatori liguri Mistral di Sestri Levante. I visitatori del Mercato potranno trovare proposte per le loro grigliate di fine estate.

Tra le novità del fine-settimana al Mercato Coperto, a partire da questa domenica, ci sarà il ritorno di Cascina Bordonazza, al rientro dei pascoli al Passo del Tonale, con i formaggi trasformati nel piccolo caseificio aziendale. Domenica sarà presente inoltre il gelato di Campagna Amica dell’azienda “Magritte”.

Proprio questa domenica il Mercato Coperto sarà la tappa finale delle visite guidate proposte dall’ufficio IAT-R di Piacenza per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Previsti l’agri-aperitivo con le eccellenze locali e la visita guidata, durante la quale i produttori racconteranno le loro aziende agricole e il percorso virtuoso dal campo alla tavola.

Gli orari del Mercato Coperto promosso da Coldiretti in via Farnesiana, 17 a Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.