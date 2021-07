«I salumi Dop piacentini fiore all’occhiello del sistema agroalimentare italiano»

A Palazzo Gotico il forum per il 50esimo anniversario della costituzione del consorzio (1971) ed il 25° dell’attribuzione della Dop per i tre rinomati prodotti piacentini

Rappresentano un’importante “fetta di storia” del territorio piacentino: sono i tre salumi Dop, coppa, salame e pancetta che celebrano quest’anno il 50esimo anniversario della costituzione del consorzio (1971) ed il 25° dell’attribuzione della Dop, unici in Europa a poterci fregiare del prestigioso marchio per ben tre salumi.

Grande festa pertanto nel prestigioso salone di Palazzo Gotico, cuore della piacentinità, con il forum “C’è un paese dove da sempre si fanno capolavori alimentari”, cui hanno partecipato prima di tutto i soci fondatori del consorzio, i presidenti che l’hanno guidato negli anni, unitamente al presidente di Isit ((istituto salumi italiani tutelati) Lorenzo Beretta (intervenuto, come il vicepresidente della commissione agricoltura Ue Paolo De Castro, in collegamento video).

Presenti inoltre il direttore generale del Mipaf Luigi Polizzi, l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, mentre è stato letto dal conduttore della manifestazione Daniele De Leo, un messaggio del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri ed il viceprefetto Luigi Swich. Il forum si è aperto con una “voce fuori campo” che ricordava quel sabato 8 maggio del 1971 quando un gruppo di produttori di salumi, ovvero Enrico Albanesi, Giovanni Bignami, Guido Coppelli, Luigi Fiocchi, Emilio e Gian Pietro Gagliardi, Pierino Magni, Giulio Marchionni, Enrico Nicelli, Emiliano Panini, Luigi Piazza e Maria Pompini, si trovarono di fronte al palazzo del Governatore in un’affollata piazza Cavalli, perché era un sabato, giorno di mercato, ed insieme salirono le scale fino al primo piano della Camera di Commercio dove trovarono ad aspettarli Renzo Buvoli, il “regista” di quell’operazione, che li accompagnò in una sala dove ad attenderli c’era il notaio Almerico Vegezzi che lesse loro l’atto costitutivo su cui poi apposero le firme per l’accettazione statutaria.

Un momento storico rimembrato dall’attore Corrado Calda e che ha fatto da prologo alla rievocazione di alcuni protagonisti a cominciare da Roberto Fava che ha menzionato non solo Buvoli, ma anche i presidenti della Camera di Commercio Francesco Cremona e Luigi Gatti, mentre Luigi Fiocchi ha ribadito la valenza familiare delle aziende; Luigi Piazza ha sottolineato la caratterizzazione artigianale che ancora contraddistingue il lavoro di salumeria, nonostante l’opportuno aggiornamento tecnologico a favore della sicurezza e della qualità.

«I fondatori e coloro (Buvoli e Gatti, ndr) che riuscirono ad ottenere ben tre Dop - ha ricordato la funzionaria della Camera di Commercio Delfina De Francesco - avevano una visione del futuro; è stato un percorso non certo facile ed agevole, comunque un risultato nel quale si credeva fermamente».

Dopo di loro, Antonio Manini, Francesco Muselli, Roberto Belli e l’attuale presidente Antonio Grossetti, hanno ripercorso altri momenti “topici” per la promozione e la crescita sui mercati, non solo italiani, di un consorzio dove ancora oggi l’innovazione si coniuga con la tradizione e con la sfida per il prossimo futuro di un export sempre più accentuato, ma basato su accordi di filiera a garanzia del consumatore, supportato da importanti progetti come quello del Distretto del cibo salumi Dop piacentini che esprimano completamente il territorio, fin dalla materia prima degli allevamenti.

Per ottenere sempre maggiori risultati è pure essenziale partecipare ai maggiori progetti e bandi, da quelli regionali ai nazionali ed europei, che comportano comunque sempre investimenti da parte dei soci, seppur supportati da finanziamenti pubblici, «con enti ed istituzioni - ha ricordato Grossetti - che sono sempre stati vicini ed attenti ai bisogni del Consorzio ed alla sua azione di valorizzazione».

«Un’Europa sempre più attenta all’ambiente ed alla sostenibilità - ha ricordato Paolo De Castro nel suo intervento - per sostenere le imprese ed alla condizionalità, anche sociale, con i diritti del lavoro, senza però creare complicazioni e burocrazia, rafforzando gli strumenti di gestione dell’offerta».

«Uniti - ha ribadito Beretta - si vince e Piacenza ha molto da insegnare per la salvaguardia di un sistema produttivo (la salumeria) che è un fiore all’occhiello del sistema agroalimentare italiano, un’eccezionale storia di tradizione che ci unisce i territori che la rappresentano».

«Vedremo - ha chiosato Polizzi - quale sarà l’applicazione pratica degli accordi politici di Bruxelles. Serietà, onestà, passione: questi sono i valori che ho individuato in questo Consorzio che ha portato avanti con determinazione una visione di tradizione ed innovazione, con i territori che sono sovente anticipatori».

Della necessità di un patto con la ristorazione si è fatto promotore l’assessore Mammi che ha sottolineato «l’esempio di continuità del Consorzio piacentino che tutela e promuove prodotti straordinari, di un cibo anche elemento culturale. Il nostro compito è di essere sostegno per le imprese per far conoscere i prodotti, per le strategie di internazionalizzazione e per tutelare qualità e sicurezza alimentare».

Poi la consegna di diplomi ed attestati per tutti i protagonisti, i ringraziamenti alla tecnologa alimentare Alessandra Scansani per la crescita qualitativa dei salumi ed alla segretaria Lorella Ferrari per la preziosa ed infaticabile presenza nell’attività del Consorzio che guarda al futuro con fiducia, forte del suo straordinario passato.

Il tutto sancito dal taglio della torta per questi prestigiosi traguardi presso la terrazza panoramica dell’Albergo Roma con un AperiDop proposto da Daniele Reponi con i tre salumi Dop piacentini accompagnati (naturalmente) dai vini del Consorzio di tutela vini Doc piacentini, insomma il meglio del territorio.