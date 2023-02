Inflazione alle stelle, a Piacenza il caro vita si mangia quasi 8mila euro per ogni famiglia

L'inflazione del biennio 2022-23 si mangerà in Italia la bellezza di 163,8 miliardi di euro dei risparmi delle famiglie italiane, con una media di 6mila 338 euro per ogni famiglia italiana. E' la stessa Cgia di Mestre, nello stilare questa analisi dettagliata per regione e singola provincia, a definire questo quadro «spaventoso». Impressionante anche il dato che riguarda Piacenza - che purtroppo si attesta tra le prime venti città - dove la perdita di potere d'acquisto dei risparmi dei piacentini è stata stimata dagli esperti dell'ufficio studi veneto in 7mila e 386 euro per ogni famiglia piacentina.

«In questi due anni di inflazione record - dice la Cgia di Mestre - i depositi delle famiglie italiane subiranno una “sforbiciata” da 163,8 miliardi di euro. Come si è giunti a questo risultato? In primo luogo, l’Ufficio studi della CGIA ha ipotizzato che i 1.152 miliardi di euro1 presenti nei conti correnti bancari non abbiano registrato alcuna variazione nell’arco temporale preso in considerazione. In secondo luogo, dopo aver stimato che nel biennio 2022-2023 l’inflazione crescerà di quasi il 15 per cento (+8,1 l’anno scorso e +6,1 quest’anno), ha calcolato la perdita di potere d’acquisto dei nostri risparmi. L’esito emerso da questa elaborazione è “spaventoso”: praticamente ci troviamo di fronte a una patrimoniale da quasi 164 miliardi di euro che a ogni singolo nucleo familiare “costerà” mediamente 6.338 euro».