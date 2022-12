«Irrigazione tecnologica, fondamentale per tutelare produzioni ed ambiente»

“E’ quindi a desiderarsi che nessuna goccia d’acqua arrivi al mare senza che dapprima abbia pagato il tributo alla terra”. Il prof. Giuseppe Bertoni ha citato le parole finali di un manuale Hoepli scritto da Gaetano Cantoni ed edito nel 1884, per sottolineare “quanto la distribuzione dell’acqua sia fondamentale per l’agricoltura, ovvero per l’alimentazione dell’umanità che nell’arco di quasi cent’anni è passata da tre a quasi otto miliardi, un numero destinato a lievitare a parità terra coltivabile, per cui diventa fondamentale razionalizzare processi produttivi e disponibilità idrica”. L’associazione laureati in Scienze agrarie e forestali di Piacenza, da sempre attenta agli aggiornamenti per i propri soci dibattendo problematiche tecniche di pressante attualità, ha organizzato un convegno sul “futuro dell’irrigazione: dalla raccolta, alla distribuzione dell’acqua” al Campus Agroalimentare “Ranieri-Marcora, ovvero la scuola dove si formano i tecnici del futuro prossimo.

Dopo il saluto della Preside della scuola prof. Teresa Andena e del prof. Bertoni, ha preso la parola il prof. Stefano Amaduzzi dell’Università Cattolica del S. Cuore che, dopo avere brevemente delineato le attività dell’Istituto in cui opera (coltivazioni erbacee), ha detto che il futuro “è rappresentato dal telerilevamento e dall’agricoltura di precisione”. Di fronte ad un incontrovertibile aumento delle temperature e quindi della traspirazione ed evaporazione che ha determinato la necessità di deroghe ai blocchi dei prelievi, con aumenti della captazione nei pozzi (fino a 60 m.), ha ribadito che “un uso razionale dell’acqua presuppone scelte colturali mirate, sistemi irrigui e tecniche agronomiche”.

Ha poi illustrato le caratteristiche del servizio Irrinet. Si tratta del servizio irrigazione realizzato dal CER, a disposizione di tutte le aziende agricole dell'Emilia Romagna. E' gratuito e fornisce consigli irrigui sul momento di intervento e sui volumi da impiegare per ottenere un prodotto di qualità risparmiando risorse idriche. Si basa sul metodo del Bilancio Idrico che viene calcolato ogni giorno con: i dati meteorologici forniti in tempo reale dall'Arpae-Simc (Servizio IdroMeteoClima); i dati pedologici forniti dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della RER; i dati di falda della rete di rilievo dell’Assessorato Agricoltura della RER elaborati dal CER. Ha quindi illustrato il progetto “Positive” che si pone l’obiettivo strategico di rendere fruibili sull’intera Regione Emilia-Romagna le potenzialità dell’irrigazione e fertirrigazione di precisione, individuando come criticità attuali l’assenza di un servizio di produzione di mappe di vigoria a copertura regionale e la carenza di interconnessione tra i diversi livelli della gestione irrigua di precisione.

Dopo di lui il dott. Federico Ardenti ricercatore dell’Università Cattolica ha trattato di come si può “migliorare l’efficienza dei sistemi irrigui in agricoltura sostenibile”, ovvero di come si può lavorare sulla funzionalità del suolo per sistemi irrigui più efficienti. Ha ricordato le peculiarità di un terreno ottimale che sono sminuite da “compattamento del suolo che determina minor porosità” ed ha sostenuto l’importanza di preservare la sostanza organica puntando su obiettivi come sistemi agricoli “resilienti”, ottimizzando le strategie irrigue. “Fondamentale dunque- ha ribadito- un’agricoltura conservativa: riduzione delle lavorazioni (semina su sodo) per ridurre il tasso di mineralizzazione delle sostanze organiche, aumentando l’attività biologica e la stabilità del suolo. A tal fine bisogna calcolare la curva di ritenzione idrica ed in base alla porosità del terreno si può quantificare la necessità idrica e puntare su sistemi sempre più efficienti, come aspersione, microirrigazione e subirrigazione”.

Di questa e di altre tecnologie ha parlato l’ing. Gianluigi Alario della ditta “Casella” di Carpaneto Piacentino che è da sempre leader nella costruzione di macchine e impianti per l’irrigazione a pioggia, settore in cui detiene una importante fetta di mercato e che si occupa di agricoltura di precisione e macchine per la distribuzione a dosaggio variabile di concime, digestato e acqua di irrigazione. “Le moderne tecniche oggi- ha ricordato Alario- hanno superato quelle a scorrimento o con tubazioni fisse, mentre sono più efficienti i rotoloni con centraline per il controllo pluviometrico, pivot ed irrigazione a goccia. Tra le novità (sostenute anche dai Psr) va citato il getto a comando elettronico che manda in campo una quantità di acqua che segue il profilo dei terreni quindi anche quelli irregolari. Le moderne tecniche- ha ribadito- devono tener conto di molteplici fattori che comprendano le caratteristiche dei terreni, la forma dei campi, le coltivazioni, insomma modalità il più possibile personalizzate per ottimizzare i consumi ed ottenere i migliori risultati produttivi”.

Infine l’arch. Pierangelo Carbone direttore del Consorzio di Bonifica di Piacenza che ha tracciato un quadro storico del sistema dei Consorzi che compie 100 anni per focalizzarsi sulla rete dei canali gestiti dai Consorzi Valtidone e Vald’Arda, “gestiti con sistemi molto rigidi (ognuno con le sue ore) fino a quando, negli anni ’80 tutto è cambiato e con i rotoloni il sistema è divenuto più flessibile. Oggi- ha detto- quasi tutti irrigano a goccia ed il sistema di distribuzione per il Consorzio si è fatto più complesso. Possiamo programmare l’acqua che è nelle dighe per le singole aziende (avviene a scorrimento verso il basso), ma nella Bassa il sistema è diverso perché il Po presuppone prelievi con la forza energetica i cui costi sono quest’anno lievitati. Noi- ha ricordato Carbone- abbiamo torrenti, non fiumi, con una naturale siccità estiva, quindi le opere di regimentazione sono essenziali. Noi come Consorzio speriamo di poter continuare ad operare al meglio per il bene del territorio”.