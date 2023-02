Iveco, anche ai dipendenti piacentini il premio aziendale tra 650 e 1.850 euro

Iveco Group darà ai suoi dipendenti un premio di risultato con un importo medio tra 650 e 1.850 euro lordi. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati. Il premio sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti del gruppo in Italia. I valori sono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva nel corso del 2022, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell'azienda. A seguito dei risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto di tempi di consegna e qualità del prodotto, tutti i siti produttivi del gruppo - Torino motori e Torino drivelines, Brescia veicoli commerciali e Brescia mezzi speciali, Bolzano e Vittorio Veneto, Piacenza, Suzzara e Foggia - e anche il personale non appartenente a uno stabilimento riceveranno il premio.