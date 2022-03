L'InfoPoint Val Tidone-Val Luretta alla fiera del bio e turismo sostenibile di Milano

Si chiama “Fa la cosa giusta” ed è il più grande spazio espositivo italiano dove si parla di biologico, prodotti a km 0, moda critica, mobilità sostenibile, turismo responsabile e consumo consapevole. La diciottesima edizione, inizialmente prevista nel 2020 e rinviata per l'emergenza sanitaria, è stata confermata dal prossimo 29 aprile al 1° maggio presso Fiera Milano City e anche questa volta parlerà piacentino.

L'InfoPoint Val Tidone Val Luretta, che già aveva preso parte all'edizione del 2019, ha infatti annunciato la propria presenza che permetterà di accompagnare gli operatori, la stampa e i visitatori del salone in un viaggio sensoriale nelle valli del Tidone e della Luretta, parlando di ospitalità, enogastronomia, arte, cultura e outdoor. Sarà inoltre l'occasione per presentare il progetto Confluenze per un'economia relazionale, dove si sviluppano le materie economiche dal punto di vista dello scambio di valore umano, della solidarietà e della condivisione. Nel frattempo, il progetto Confluenze prosegue anche con una newsletter periodica gestita e diffusa dalla segreteria dell’Infopoint.

“Abbiamo già partecipato all'edizione del 2019 – ricorda Sergio Bertaccini, responsabile dell'InfoPoint che trova la propria sede a Castel San Giovanni – portando il racconto della sostenibilità delle nostre valli e della promozione del turismo lento, ottenendo un positivo riscontro e interesse da parte dei visitatori che sono venuti a conoscerci. Abbiamo grandi risorse e intendiamo promuoverle. Riteniamo che Fa la cosa giusta possa essere una vetrina strategica per il nostro territorio, basata su una filosofia di stili di vita sostenibili che condividiamo e sosteniamo”. “Ci rivolgiamo pertanto a tutte le associazioni del territorio – prosegue Bertaccini - che intendono partecipare a questo progetto: chi lo desidera può contattarci per presentare a Milano la propria realtà e le nostre straordinarie eccellenze, facendoci pervenire il proprio materiale informativo”. La documentazione (brochure, foto, biglietti, video) può essere consegnata direttamente all'InfoPoint Val Tidone Val Luretta, recandosi presso la sede di Piazzale Rio Carona a Castel San Giovanni, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, oppure può accordarsi via mail infopoint@valtidoneluretta. com.