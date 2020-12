“Mandelli”, situazione incerta per l'azienda: si pensa alla vendita

La “Mandelli”, la storica azienda piacentina di via Caorsana, sta vivendo un momento non facile. I novanta dipendenti sono stati messi in cassa integrazione. Il settore di riferimento dell’azienda – che è di proprietà del gruppo veneto “Riello” -, che è quello aeronautico, ha fortemente risentito della crisi legata al Covid-19. L’emergenza sanitaria ha mandato in sofferenza, com’è noto, il trasporto aereo. Settore aereospaziale che era prioritario per Mandelli. Il mercato non va e i novanta dipendenti sono stati così messi in cassa integrazione, con pesanti incognite sul futuro dell’azienda.

Associazioni di categoria e sindacati conoscono l'attuale situazione precaria dell’azienda. Dopo la cassa integrazione a zero ore la Mandelli ha ripreso a fornire qualche servizio. La proprietà si sta muovendo per dare una svolta, guardandosi attorno per una eventuale vendita. Sarebbero in corso – filtra dagli ambienti confindustriali – alcune trattative per un passaggio di consegne.

Il valore dell’azienda – al di là del marchio, storico e prestigioso non solo per il territorio Piacentino - è soprattutto il suo know-how. In Mandelli lavora personale molto qualificato e specializzato. I sindacati stanno perciò monitorando la situazione: bisogna agire in tempi rapidi, per evitare la fuoriuscita di professionalità dall'azienda. L’interesse è ovviamente quello di tutelare i lavoratori: non deve diventare soltanto un "passaggio di marchio". Qualora la Mandelli dovesse essere venduta ad un acquirente, l’auspicio è quello che sia il nuovo gruppo sia solido e in grado di dare garanzie occupazionali a chi ci lavora dentro, conservando il fatto che la produzione rimanga a Piacenza.