Nella bassa stagione dei surgelati il "maxi freezer" ha già ricollocato 43 dei 50 lavoratori inattivi

Garantire la continuità lavorativa dei propri collaboratori, attivandosi nella ricerca di una nuova occupazione nei periodi di bassa stagione. Questa la strategia illuminata applicata da New Cold nel magazzino di Fiorenzuola, stabilimento destinato a diventare entro il 2027 il polo del freddo più grande d’Europa. Al termine del periodo di alta stagione, che per il settore surgelati corrisponde all’estate, l’ufficio risorse umane piacentino (Giovanna Caserini HR Manager) della multinazionale olandese ha già infatti immediatamente ricollocato 43 dei 50 collaboratori, garantendo loro la continuità lavorativa con non meno di 3 offerte di lavoro congruenti all’interno dei primi 25 km di distanza dalla residenza di ogni lavoratore.

«Abbiamo elaborato meticolosamente le previsioni sui carichi di lavoro per i mesi invernali, così da poterci attivare per tempo nei confronti dei nostri collaboratori», spiega l’amministratore delegato Luca Quaresima. «Per ciascuno di loro abbiamo considerato competenze, esperienza e soprattutto luogo di residenza, segnalando i loro profili alle agenzie del lavoro del territorio e ad altre aziende partner di progetto sul territorio piacentino. Nel giro di una settimana abbiamo trovato per 43 persone posizioni lavorative a Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Codogno che fossero vicine alle loro abitazioni e corrispondessero alle loro qualifiche». Un atto di grande attenzione nei confronti dei collaboratori, che ci hanno aiutato ad affrontare con successo la nostra prima stagione, azione che ha prodotto così diversi aspetti positivi: «Siamo riusciti ad accompagnare attivamente il personale verso una nuova occupazione, evitando complicati periodi di attesa e di ricerca autonoma di un nuovo lavoro. Allo stesso tempo abbiamo dato il nostro contributo al mercato del lavoro piacentino, rispondendo alla carenza di personale registrato negli ultimi mesi dalle aziende del territorio rispettando il nostro codice etico di condotta che ci siamo dati fin dal primo giorno».

La multinazionale olandese ha così applicato in pieno il principio della flexicurity, modello di stato sociale diffuso in Nord-Europa che combina alla flessibilità una politica attiva del mercato del lavoro che agevola l’immediato reinserimento dei profili lavorativi. Una filosofia nella gestione del personale che ben si sposa con i cicli di lavoro in ambito logistico, soggetti ad ampie variazioni di volumi a seconda della stagione. «La nostra politica è prenderci cura del dipendente e tutelarlo, anche alla luce degli aspetti peculiari del nostro settore, caratterizzato da grandi oscillazioni nei volumi durante l’anno. New Cold ha investito e continuerà ad investire su Fiorenzuola d’Arda e Piacenza, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio».