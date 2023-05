«Non esiste alcuna retribuzione “extra” dei dirigenti scolastici, riconoscere il lavoro svolto». Cisl Scuola Emilia-Romagna interviene sul tema, oggetto della nota stampa della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, in cui annunciava un esposto alla Corte dei Conti.

«Siamo a precisare – scrive il sindacato - che non esiste alcuna retribuzione “extra” dei dirigenti scolastici in quanto l’ammontare indicato corrisponde alla retribuzione di risultato, componente obbligatoria della retribuzione garantita da un Fondo Unico Nazionale, che è diversificata per diverse fasce di complessità delle istituzioni scolastiche individuate sulla base di diversi parametri rivedibili annualmente. Una situazione presente e consolidata dall’origine della dirigenza scolastica, nel 2000, in tutte le regioni italiane».

«Occorre inoltre ricordare - prosegue Cisl - che rimane mediamente inferiore di oltre 20 mila euro annui la retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti pubblici, dello Stato e degli enti locali, a fronte di un impegno che richiede in ogni scuola la gestione quotidiana di oltre 150 dipendenti in media tra personale docente e non docente (rispetto alla media di 16 dipendenti degli altri dirigenti) oltre a innumerevoli responsabilità aggiuntive quali quella di datore di lavoro, titolare delle relazioni sindacali, responsabile per la Sicurezza, la Privacy, ora anche di gestione dei Fondi Pnrr ecc. I dirigenti scolastici della Cisl Scuola sono impegnati insieme agli altri lavoratori della scuola nella edificazione di una comunità educante in cui insegnanti, studenti, genitori e personale scolastico collaborano insieme per promuovere l'apprendimento e il successo formativo degli studenti».

«Per questo auspichiamo anche come Cisl Scuola - conclude il sindacato - che “la politica intervenga”, per riconoscere realmente i gravosi impegni e oneri a cui sono sottoposti ogni giorno i dirigenti scolastici predisponendo adeguate misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi (le cosiddette molestie burocratiche) e di adeguamento retributivo ai reali carichi di lavoro».