Cavalli sull’abbandono di Fivi: «Sento già le prime lamentele»

«L'unico che non ha mai polemizzato sull’abbandono della Fivi sono stato io. Se ne sono state dette di cotte e di crude. La verità la sappiamo solo io e il presidente della Fivi». Così Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo, è tornato sul caso della Fiera dei vignaioli indipendenti che ha preferito scegliere Bologna e lasciare Piacenza, dove era nata e cresciuta. Com’è noto Piacenza Expo è corsa ai ripari organizzando una sua fiera del vino, in programma a settembre. «Ma non sarà una corsa contro la Fivi - precisa Cavalli - una competizione con loro in polemica. Noi facciamo semplicemente la nostra fiera. Abbiamo già 250 espositori, contiamo di arrivare a 300».

Cavalli, ascoltato in audizione in commissione a Palazzo Mercanti, ha spiegato anche il suo punto di vista sull’addio della Fivi. «Un mese prima dell’ultima fiera - ha dichiarato il presidente - proponemmo le nostro soluzioni per passare da 800 a 1150 espositori. Fivi intanto ci chiese in una mail perché registrammo il marchio “Fiera dei vini di Piacenza”. E ci chiesero più parcheggi, più spazi espositivi e un maggior coinvolgimento della città. Insieme all’Amministrazione comunale, in una “call”, dissi chiaramente che “noi c’eravamo”, eravamo pronti a rispondere alle loro esigenze.

La tensostruttura per ospitare all’esterno più espositori costava 60mila euro, ne avevamo previste due. In questo modo tutti e 1150 stavano a Piacenza Expo e queste due tensostrutture le avremmo concesse gratis. Tutto ciò che ci avevano contestare, lo “davamo”». Però l’addio è stato comunque concretizzato. «Ma al loro interno avevano già deciso - aggiunge Cavalli -, volevano andare altrove. Però io rimango “sulla riva del fiume” ad aspettare. A Bologna si paga 15 euro il parcheggio della fiera, a Piacenza era gratis. Abbiamo già sentito le prime lamentele dei produttori. Da parte nostra nessun rimpianto. Siamo ripartiti più forti e determinati di prima con la nostra nuova fiera dei vini. E dico che guadagneremo anche di più».