«Chiediamo più lavoratori stranieri per la stagione agricola e turistica»

«In Emilia-Romagna occorre il triplo di lavoratori stranieri stagionali per i settori agricoltura e turistico-alberghiero. Quelli assegnati dal Dpcm ‘flussi’ del Governo, poco più di 2mila, sono insufficienti per le esigenze e, in base a quanto stimato dalle associazioni datoriali, tale quota soddisfa circa un quinto del fabbisogno espresso dal settore agricolo e da quello turistico alberghiero regionali. In una Regione in cui il tasso di disoccupazione è pari al 5%, tanto da considerarsi fisiologico, dunque le 2.095 persone assegnate sono largamente insufficienti ad affrontare sia la stagione agricola della raccolta, sia quella turistica, entrambe alle porte, mettendo in difficoltà tanti altri settori». È in sintesi il cuore della richiesta scaturita dal Patto per il Lavoro e il Clima, costituito da 60 realtà rappresentative del sistema territoriale dell’Emilia-Romagna, che ha inviato una richiesta all’Esecutivo dove si chiede che si intervenga, in sede di aggiornamento del Decreto e, tenendo in considerazione le reali esigenze segnalate dal sistema imprenditoriale regionale, che si aumenti la quota di lavoratori stagionali dell’Emilia-Romagna. La missiva è stata indirizzata ai ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Daniela Santanché (Turismo) e Matteo Piantendosi (Interno).

Il Tavolo esprime «preoccupazione anche in merito al rischio che aumenti in modo sensibile lo sfruttamento di persone costrette a vivere in clandestinità e, con esso, la pratica del lavoro nero e del caporalato, a scapito del lavoro regolare. A tal fine, il tavolo ritiene inoltre urgente lo stanziamento delle risorse da destinare agli Enti Locali per la realizzazione di tutti gli interventi utili a promuovere l’integrazione sociale e l’accesso ai diritti fondamentali».

Il sistema Emilia-Romagna, inoltre, chiede lo scorrimento complessivo delle liste dei lavoratori stranieri non stagionali, rispetto ai quali - a seguito del click day dello scorso 27 marzo - le imprese emiliano-romagnole hanno avanzato 5mila richieste.

La Regione e i firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima esprimono «la piena disponibilità ad avviare un confronto con il Governo utile ad affrontare tali problematiche, attuando politiche per sostenere la qualità del lavoro in particolare nei settori caratterizzati da forte stagionalità, individuando una soluzione strutturale agli ingressi che permetta una crescita sostenibile del sistema produttivo regionale e nazionale, promuovendo occupazione di qualità e rispetto della legalità, contrastando con ogni mezzo il lavoro irregolare e i fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, anche attraverso la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

MIGRANTI, STATO DI EMERGENZA E DECRETO CUTRO, TARENCHI (CGIL PIACENZA): «COSÌ NON VA»

«La decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato d’emergenza sui migranti appare sproporzionata, fuorviante e inutile: solo propaganda orientata a distrarre l’opinione pubblica dai più urgenti problemi del Paese. È un atto politico identitario di questo Governo di destra, che non migliora e aiuta i nostri territori e Comuni ma che mostra uno stato confusionale preoccupante da parte dell’esecutivo. Dal 2014 al 2017 sono sbarcate 623mila persone, sono state presentate 400mila domande di asilo e sono state registrate nel sistema di accoglienza 528mila presenze. Negli stessi anni siamo arrivati ad ospitare 190mila persone senza che sia stata dichiarata alcuna “emergenza” formale. Continuare ad usare l’immigrazione come argomento di campagne mediatiche volte a raccogliere facile consenso indicando sempre gli stessi capri espiatori non solo non è nell’interesse del Paese, ma rischia di generare ulteriori problemi per la pubblica amministrazione e per i territori coinvolti, oltre che per le persone. Quello che il Governo fa è alimentare un dibattito lontano anni luce dalla realtà. Inoltre, l’esame da parte del Senato del cosiddetto decreto legge Cutro (a ricordare la strage di migranti avvenuta presso le coste calabresi italiane durante una traversata della povertà) è entrata nel vivo. I sindaci delle grandi città italiane: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bologna si sono dichiarati in grande disaccordo nei confronti dello spirito securitario che sottintende questo decreto legge che introduce una stretta, che anche la Cgil giudica negativa, alla protezione speciale, oggi strumento che contrasta realmente la possibilità che queste persone cadano nell’invisibilità, trattandosi per lo più di persone dove sono numerosi i nuclei familiari con anche minori. Gli amministratori pubblici che si sono coraggiosamente esposti contro questo decreto lo hanno fatto perché nei loro territori cercano, non senza fatica, di garantire le migliori risposte alle criticità che le comunità italiane esplicitano nei differenti luoghi e perché le proposte messe in discussione dall’attuale maggioranza di governo relative alle modifiche all’unico sistema di accoglienza dei migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale che abbiamo in Italia lo minano alle fondamenta. La Cgil, da parte sua, sostiene da tempo che non bisogna ragionare in ottica emergenziale, ed è pure sbagliato prevedere l’esclusione dei richiedenti asilo dal Sistema accoglienza integrata (Sai), precludendo loro qualunque percorso di integrazione e una reale possibilità di inclusione ed emancipazione nei nostri territori. La Camera del Lavoro di Piacenza pensa e ritiene inoltre che il nostro Paese non abbia alcune necessità di alimentare irregolarità ed emarginazione, ma che al contrario ci si dovrebbe concentrare nell'assicurare canali legali di accesso e garantire una maggiore tutela ed inclusione a contrasto della marginalità delle persone, e verso coloro che cercano protezione sul territorio nazionale ed europeo. Le vere emergenze di questo Paese sono la debole crescita economica, l’aumento della povertà e della precarietà, bassi salari e un fisco ingiusto e la crescita delle diseguaglianze, emergenze che non sono adeguatamente affrontate dall’esecutivo Meloni e che richiederebbero davvero maggiore attenzione».

Massimo Tarenchi, segretario confederale della CdLT di Piacenza con delega all’immigrazione