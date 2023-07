Terrepadane, respinto il ricorso: via libera al voto

Nel tardo pomeriggio del 3 luglio è stato notificato al Consorzio Agrario “Terrepadane” un ricorso con il quale si chiedeva al Tribunale di Bologna di sospendere con urgenza l’assemblea dei soci del 4 luglio, chiamata ad eleggere i nuovi organi sociali dopo le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

«Si tratta – commenta la governance piacentina del Consorzio - dell’ennesima azione legale contro il Consorzio, che – ove fosse stata accolta – avrebbe avuto quale risultato quello di impedire ai soci di esercitare i propri diritti e di far sentire la loro voce, in un momento decisivo per la vita della società. Il Tribunale di Bologna ha tuttavia rigettato la richiesta di sospensiva e pertanto l’assemblea potrà tenersi regolarmente».

«Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i soci – a prescindere dalle proprie convinzioni e preferenze – a partecipare all’assemblea e ad esprimere liberamente il proprio voto. Crediamo peraltro che chi ha davvero a cuore le sorti di Terrepadane non possa e non debba avere paura delle decisioni dei soci e che anzi tutti dovrebbero attivarsi per favorire la massima partecipazione possibile al voto, e non certo ostacolarlo o tentare addirittura di impedirlo. L’assemblea è l’unico luogo dove deve decidersi il futuro del Consorzio, in piena autonomia e nel rispetto dei principi democratici della nostra società e del mondo cooperativo».