Tutti in moto in Valtrebbia per ricordare il mitico Ettore Stefanoni

Domenica 19 giugno si terrà una gita in moto sulle colline piacentine a cura del Moto Club d'epoca Tarquinio Provini di Piacenza. L'evento è stato organizzato in memoria di una persona speciale e cara a tutti i soci del Club, ma conosciuta ed apprezzata da tantissimi motociclisti piacentini: Ettore Stefanoni, scomparso nel 2017 dopo una lunga vita di lavoro, soddisfazioni e motociclette. Chi è appassionato di moto in città è sicuramente passato almeno una volta nell'officina di via Veneto, dove Ettore Stefanoni riparava qualunque tipo di moto e ciclomotore, con straordinaria passione, spiccata manualità e tecniche d'altri tempi. Ma non erano solo le sue doti di abile meccanico a fare breccia. Con i suoi modi gentili e pacati, aveva sempre un sorriso per tutti, ed il consiglio giusto per risolvere il problema, che fosse meccanico o riguardante la vita di tutti i giorni.

Nonno Ettore, come era stato soprannominato negli ultimi anni, era il nonno del Moto Club Provini e per questo motivo gli amici del club hanno organizzato questa gita nelle montagne che tanto amava, per ricordarlo insieme, facendo ciò che gli piaceva fare: un giro in moto in compagnia. La gita si snoderà attraverso itinerari panoramici in Valtrebbia, fino a raggiungere gli oltre 1000 metri del passo del Mercatello. Dopo una tappa aperitivo a Brugneto i motociclisti saranno rifocillati allo Chalet Rocca dei Folli per il pranzo. Il Moto Club Provini si occupa di promuovere la passione per le moto vintage, ma tutti i modelli, anche più recenti saranno benvenuti. Per informazioni sulla gita e sull'attività del Club piacentino dedicato alle moto d'epica è possibile contattare il presidente Alessandro Melampo al 347 9109741.