Gli eventi del weekend a Piacenza dal 29 settembre al 1° ottobre

E' arrivato l'autunno, e con esso le prime castagnate e sagre a tema, ma non solo. Sono tanti gli eventi da non perdere a Piacenza e provincia per questo fine settimana, che saluta il mese vecchio e dà il benvenuto a quello nuovo: ecco tutti gli appuntamenti in programma da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre.

Dal 30 settembre a San Giorgio arriva "De-gusto in corte"

Sabato 30 settembre "Aloisa Busker Night" a Grazzano Visconti

A Tuna di Gazzola la 47° Festa di Bastürnon

A Castell'Arquato la festa delle castagne e dei ricordi

A Niviano castagne, polenta e allegria

La castagnata a Cassano di Ponte dell'Olio

La 46° Festa delle Castagne a Gusano di Gropparello

Domenica 1° ottobre a Mareto di Farini la sagra delle patate

il 1° ottobre i Mercanti di Qualità a Borgonovo Val Tidone

A Bobbio la sagra del fungo e del tartufo e la festa dell’uva

Domenica 1° ottobre la marcia contro la violenza sulle donne

Dal 30 settembre al via la nuova edizione del Festival "L'altra scena"

Sabato 30 settembre al President lo spettacolo teatrale "La memoria perduta"

Dal 29 settembre al 2 ottobre la Fiera dell’aglio a Monticelli d’Ongina

A Monticelli arriva la "Sena Triculur"

Domenica 1° ottobre torna l'appuntamento con Via Roma Street Market

A Verano la castagnata firmata As.so.fa

Una passeggiata sul tracciato della vecchia linea ferroviaria Piacenza-Bettola

“Il mare in città”, venerdì 29 e sabato 30 alla scoperta del Po

Centro per le Famiglie in festa sul Pubblico Passeggio

Sabato in Conservatorio: epica e musica elettronica nello spettacolo "Eneide. A Sound Film"

"LibrinScena", cinque incontri al Ridotto del Municipale

Scoprire e “leggere” i boschi delle valli piacentine: sabato 30 settembre escursione guidata gratuita

Domenica 1 ottobre il laboratorio didattico per bambini dal titolo “Il piccolo Atelier”

Riprendono gli appuntamenti musicali degli Amici della Lirica

Sabato 30 settembre Palazzo Farnese si illumina di arte e creatività con la mostra "Imago"

Domenica 1º ottobre al centro sportivo Farnesiana la giornata conoscitiva del tennis per ciechi

Domenica 1° ottobre a San Protaso "L’incanto dell’incanto. Asta contadina"

Venerdì 29 settembre Critical Mass a Piacenza per portare il traffico a velocità di pedalata

Domenica 1° ottobre la visita agli oratori a Cortemaggiore

Al Carmine le meraviglie della scienza. Tutte le attività in programma per la Notte europea dei Ricercatori

Sabato 30 settembre porte aperte all'impianto di calcestruzzo Betonrossi

La mostra personale di Ezio Balliano "Silenti atmosfere"

Alla Jelmoni studio gallery la mostra "Conflitti in rete e altre ricerche" di Andrea Pellicani