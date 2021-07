Incendi in Sardegna, tanti animali ustionati da curare. A Piacenza e Castello due banchetti di raccolta aiuti

Un aiuto per i tanti animali che sono rimasti gravemente feriti e ustionati a causa dei recenti devastanti incendi che si sono verificati in Sardegna: cani e gatti, ma anche pecore, asini, uccelli e tanti altri di cui c'è da prendersi cura con urgenza.



A scendere in campo a Piacenza per aiutare concretamente gli animali sono i volontari dell'unità cinofila "I Lupi di Piacenza" che hanno creato due appuntamenti per sabato 31 luglio a Piacenza in via Venti Settembre e domenica 1 agosto in corso Matteotti a Castelsangiovanni dove, chi lo desidera, potrà recarsi per dare il proprio contributo acquistando uno di questi generi medicali di cui vi è grande necessità in questi giorni per curare le ustioni: garze, connettività, soluzione fisiologica, foil, acqua ossigenata, Betadine, ringer lattato, siringhe da 5ml, mangime umido.Chi invece desiderasse donare un contributo in denaro, deve inviare la propria offerta direttamente alla clinica veterinaria Duemari di Oristano, che è impegnata in prima linea su questa emergenza, tramite la onlus Effetto Palla, su questo Iban IT65D0100517400000000006381 causale "Emergenza Montiferru" Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Oristano.