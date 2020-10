Tre top match per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Entra nel vivo il campionato di SuperLega Credem Banca per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: la formazione biancorossa guidata da coach Lorenzo Bernardi, infatti, è attesa a un ciclo di gare dall’alto tasso tecnico che si disputeranno tutte tra le mura amiche del PalaBanca. Tre match contro le tre corazzate del torneo: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova.

Si parte domenica 4 ottobre alle 18 quando Clevenot e compagni saranno impegnati in una gara che si preannuncia ricca di emozioni contro la Sir Safety Conad Perugia, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. L’agguerrita e ambiziosa formazione umbra guidata per il secondo anno consecutivo da coach Heynen si presenta con alcune novità in organico ma resta una delle candidate alla vittoria finale.

Domenica 11 ottobre alle 17 sempre al PalaBanca arriverà l’Itas Trentino dell’ex Dick Kooy e guidata in panchina da Angelo Lorenzetti. Per tornare alla caccia dei trofei più ambiti, il club gialloblù si è assicurato il principale bomber dell’ultimo campionato Nimir Abdel-Aziz, il brasiliano Lucarelli alla sua prima esperienza in Italia e gli esperti Podrascanin e Rossini. I trentini, inoltre, possono contare su giovani interessanti pronti a subentrare nel corso della partita.

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 ottobre valido per la quinta gioranta di campionato la formazione biancorossa sfiderà un’altra corazzata: la Cucine Lube Civitanova, campione del Mondo in carica e vincitrice della Coppa Italia 2020. Un cambio in regia nel sestetto titolare dei cucinieri che salutato Bruno hanno accolto nelle Marche Luciano De Cecco. Al comando sempre coach Ferdinando De Giorgi.