Unci, dunci, trinci, concerto on line per bambini

"Unci dunci trinci" è un concerto di Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani: un vortice di canzoni, filastrocche e musiche dalla tradizione popolare italiana per bambine e bambini di tutte le età, on line sabato 28 novembre dalle ore 16.

Dopo l'uscita del libro-cd "Albero bell'albero" nel 2017, Fabio e Gianluca hanno intrapreso una lunga serie di concerti in teatri, biblioteche, piazze portando la loro musica in molte parti d'Italia.

Da poco uscito in libreria, il nuovo libro-cd "UNCI DUNCI TRINCI" è diventato il nuovo concerto dei due musicisti, un viaggio nel mondo antico popolare, tra pive, ocarine, ciaramelle, organetti, tamburi, chitarre, flauti dritti e tantissime filastrocche!

Per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni

Posti limitati! Tutti gli iscritti riceveranno via mail il link e le indicazioni per collegarsi all'iniziativa.

Per informazioni e prenotazioni:

0523-492436