Settembre, torna il Valtidone Wine Fest per celebrare un territorio e i suoi vini

I fine settimana di settembre hanno un appuntamento già fissato in agenda, anzi quattro come le quattro tappe del Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino, che, dopo l'edizione forzatamente ridotta del 2020, ritorna al gran completo per celebrare il prezioso nettare dell'uva e raccontare la meraviglia di un territorio magico come la Val Tidone.

Attraverso il vino e le sue declinazioni – rosso, bianco e rosè, dolci, secchi, fermi e frizzanti – la Val Tidone, ultima provincia piacentina dell'Emilia-Romagna, incastonata tra Lombardia, Liguria e Piemonte, racconta sé stessa e le sue eccellenze: l'enogastronomia, senz'altro, in una culla del gusto come è il piacentino, ma anche la sua storia, la cultura, l'arte, l'architettura e, non ultimo, uno straordinario paesaggio sempre più meta di un turismo esperienziale.

Il viaggio del Valtidone Wine Fest 2021, dodicesima edizione della fortunata rassegna che mette al centro le cantine e le aziende vitivinicole del territorio, partirà, come tradizione, da Borgonovo, il 5 settembre, con la tappa Ortrugo&Chisola. L'abbinamento tra il vino bianco autoctono del territorio piacentino e la focaccia con i ciccioli, de.co. del comune valtidonese, sarà il tema della giornata all'ombra della Rocca municipale, dove i produttori presenteranno il meglio della propria produzione. Una settimana più tardi, il 12 settembre, si sale sulle colline di Ziano Piacentino, il comune per densità più vitato d'Europa, con l'appuntamento di 7 Colli in Malvasia. Tra le vie del paese, ci si immergerà negli assaggi del Malvasia di Candia, proposto sui banchi di assaggio in tutte le sue declinazioni e con un occhio strizzato al genio Leonardo Da Vinci che tanto l'amava.

Ancora più su lungo la valle, per raggiungere il 19 settembre l'Alta Val Tidone, e precisamente Nibbiano, dove il tradizionale appuntamento che celebra il binomio tra il vino autoctono e i cibi del territorio, avrà quest'anno la novità del focus sull'olio della Val Tidone, nel suggestivo DiTerreDiCibiDiVini...e DiOli. I banchi di assaggio saranno posizionatei nelle suggestive vie dell'antico borgo.

Finale, come di consueto, con le bollicine di Pianello Frizzante, il 26 settembre, quando Piazza Madonna a Pianello sarà la tradizionale location nella quale le cantine e le aziende vitivinicole del territorio faranno degustare il meglio della propria produzione “con le bolle”, con un occhio di riguardo al Gutturnio, il vino più tipico del territorio piacentino, e in abbinamento alle eccellenze gastronomiche.

“E' davvero un'emozione indescrivibile poter tornare alla normalità, pur con tutte le disposizioni di sicurezza che ancora sono necessarie – commentano soddisfatti gli amministratori dei 4 comuni della Val Tidone presentando la rassegna – Il Valtidone Wine Fest è ormai una manifestazione che ha assunto una dimensione extra provinciale e questo ci permette di promuovere non solo i nostri eccellenti vini e prodotti, ma il brand Val Tidone nel suo complesso al di là dei nostri confini. Ci auguriamo che la rassegna possa essere non solo un modo per tornare a respirare la dimensione della serena socialità che per troppo tempo ci è stata negata dal virus, ma anche un sostegno concreto ai nostri produttori che così tanto hanno sofferto in questo lunghi mesi e un messaggio per tutti di speranza e di determinazione nella ripartenza”.

Il Valtidone Wine Fest 2021, promosso dalle quattro Amministrazioni comunali, conta sul determinante supporto della Banca di Piacenza e delle cantine sociali del territorio, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone. I programmi dettagliati dei quattro appuntamenti saranno consultabili a breve sul sito internet www.valtidonewinefest.it e sui profili social della rassegna