Arte, musica, intrattenimento: gli eventi nel weekend da giovedì 7 a domenica 10 luglio

CONCERTI, SPETTACOLI

Si recupera giovedì sera Piacenza nel cuore, la rassegna delle canzoni in piacentino condotta da Marilena Massarini e annullata il giorno di Sant'Antonino a causa della bufera abbattutasi sulla città. Appuntamento alle 20.45 in Piazza Cavalli.

La rassegna Estate Farnese prosegue giovedì sera con lo spettacolo Le email impossibili

Nell'ambito della rassegna Le notti di Santa Chiara, giovedì sera Rimbamband Show, mentre venerdì sera è in programma il concerto di uno dei gruppi di flamenco al femminile più conosciuti al mondo, Las Migas.

Riapre venerdì sera dalle 22 a Rivergaro la "leggendaria" discoteca Sonnambula. L'occasione è la Festa del Gigi, una garanzia di successo e divertimento per tutti!

Nell'ambito del Val Tidone Festival sabato sera ritrovo in Piazza Madonna a Pianello Val Tidone per una serata a tutto rock’n roll con Matthew Lee e la sua Band.

Sabato sera in Piazza Trento a Travo primo appuntamento del Festival Note in Valle. The Jazz side of Bachrach è il titolo del concerto, a cura di Archimia String Quartet. Guest star Fabrizio Bosso.

Continuano ogni sera le proiezioni del Cinema sotto le stelle all'Arena Daturi

Al Festival di Teatro Antico di Veleia giovedì sera Stefano Massini presenta Interviste impossibili nell'antica Veleia, mentre domenica sera c'è un evento speciale: si tratta del Concerto per piano e voce con intermezzi di letture poetiche a cura di Frida Bollani Magoni, con la partecipazione straordinaria di Sergio Rubini.

INCONTRI, MANIFESTAZIONI

Giovedì alle 21 presso la Biblioteca di San Nicolò Gabriele Dadati presenta il libro La modella di Klimt.

Nell'ambito delle Serate Letterarie "Giana Anguissola", giovedì sera a Travo Debora Caprioglio presenta Sono nata il ventuno a primavera, un reading dedicato ad Alda Merini.

Venerdì sera tornano i Venerdì Piacentini,, con negozi aperti anche in orario serale e tanti eventi in centro storico. Ecco il programma completo di questo secondo appuntamento!

Da venerdì a lunedì a Settima di Gossolengo ritorna Settimangio, la manifestazione dedicata alla carne alla brace, accompagnata da ottima musica!

Sabato dalle 16.30 a Torrano di Ponte dell'Olio arrivano i Detection Games, attività ludica per cani e conduttori.

Si conclude domenica alle 21 presso il Croara Country Club la Rassegna TempEstiva con Il ritratto del mistero. Un'opera smarrita, un'intuizione di una giovane studentessa e la sparizione per più di un ventennio: gli scrittori piacentini Ermanno Mariani, Gabriele Dadati e Giorgio Lambri racconteranno le vicende dell'opera più misteriosa e controversa del pittore austriaco Gustav Klimt, il famoso "Ritratto di signora".

VISITE GUIDATE

Piacenza Liberty è il titolo della visita guidata per la Terza Età che viene proposta per giovedì 7 luglio.

Sabato dalle 19.30 alle 21.30 viene invece proposta La Via Francigena nel centro storico di Piacenza, un originale Trekking urbano in notturna in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene per l’iniziativa “Cammini di notte… Emilia Romagna”

A seguito del forte interesse dimostrato dai visitatori in questi mesi e in concomitanza con la mostra Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo, la Galleria e il Collegio Alberoni resteranno aperti per tutte le domeniche del mese di luglio, dalle ore 15.30 alle ore 18, con possibilità di visite libere o guidate,

Visite guidate ogni domenica al castello di Castelnovo Val Tidone, alle 15 e alle 16.

E' accessibile la Salita alla Cupola del Guercino. Il servizio di accompagnamento è attivo da martedì a domenica. Fino al venerdì su prenotazione, chiamando il 331 4606435 oppure scrivendo a cattedralepiacenza@gmail,com. Sabato e domenica, salite anche senza prenotazioni alle 15:00 | 16:00 | 17:00

MOSTRE

Venerdì alle ore 17.30 nel suggestivo Castello di San Pietro in Cerro si svolgerà il Vernissage della mostra personale dell'artista Paolo Capitelli dal titolo Respiro Natura. Curatori dell'evento sono Roberta Castellani e Carlo Francou.

Inaugurazione sabato alle 21 presso la sede del Club Cinefotografico di Fiorenzuola d'Arda della mostra Quadri e spot di Norberto Civardi.

La mostra fotografica La nostra Terra si trova presso il Castello Anguissola di Travo.

Ultimi giorni per visitare nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi la mostra Dal mondo piccolo al mondo grande, rassegna internazionale di disegno umoristico organizzata dall'associazione Lepidus di Fidenza in collaborazione con il Cral dell'Azienda Usl di Piacenza.

E' visitabile presso il Grande Albergo Roma la mostra Ritornerà la Pace, di Thia Path.

E' allestita la mostra Piacenza chiama Marte al Museo di Storia Naturale.

Presso XNL Piacenza Contemporanea è aperta al pubblico la mostra Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo, il racconto di uno dei periodi più entusiasmanti della storia dell’arte del primo ‘900 visto attraverso la vita, il percorso creativo e le collaborazioni del padre della Secessione Viennese: Gustav Klimt. Oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, grafica, manufatti d’arte decorativa provenienti da venti prestigiose raccolte, pubbliche e private.

Presso l’ex Chiesa del Carmine è aperto al pubblico Klimt. L’opera ricostruita, un importante progetto di ricostruzione digitale attraverso il quale riprende vita una delle maggiori opere di Gustav Klimt, andata perduta per sempre: “Medicina”, un’opera estremamente controversa.

La Mostra Archeologica Digitale Carmine svelato: Placentia Antiqua, sacre spoglie si trova presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, nel complesso della ex chiesa del Carmine in piazza Casali.