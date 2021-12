Eventi nel weekend di Natale, da venerdì 24 a domenica 26 dicembre

Da non perdere ll giorno della vigilia il concerto dal balcone del Palazzo Vercovile...poi per Natale tutti in famiglia ma il giorno di Santo Stefano - se non avete già provato - c'è l'emozione di volgere "Uno sguardo verso il cielo", salendo lungo la facciata di San Francesco, e la possibilità di visitare la mostra "Rubens, la Lupa e il Barocco"